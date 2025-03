Z tohto padnete na zadok. Peter Sagan prezradil najtrápnejší moment vo svojom živote, ktorý by nechcel nik zažiť

Dnes sa už o slovenskom cyklistovi nehovorí len v súvislosti s jeho aktívnou kariérou, ktorú oficiálne ukončil minulý rok. Jeho meno sa často skloňuje aj vďaka ošiaľu okolo Let’s Dance, kde drie tanečné topánky so svojou partnerkou Eliškou Lenčešovou. A hoci má momentálne v hlave prevažne tréningy a tanec, v pamäti mu utkveli tiež zážitky, ktoré má za sebou z cyklistického obdobia. Cyklistike sa venoval dlhé roky, preto sa našiel za ten čas minimálne jeden moment, ktorý by najradšej vymazal zo svojho života.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Je sedemnásobným držiteľom zeleného dresu z Tour de France a víťazom prestížnych pretekov Paríž-Roubaix a Okolo Flámska, ako informuje Koktejl. Peter Sagan dosiahol bezpochyby obdivuhodnú kariéru, súčasťou ktorej sú i rôzne situácie a príhody vyvolávajúce úsmev. No nejeden divák sa pobavil aj na Petrovom výkone, ktorý predviedol na tanečnom parkete. Podľa ich slov sa športovec stále zlepšuje.

A hoci sa dnes Peter zabáva hlavne na jednej príhode, ktorá súvisí s jeho kariérou športovca, v tej chvíli mu všetko jedno nebolo. Ide o trápnu príhodu, pri ktorej by sa mnohí červenali a nechali by si to radšej len pre seba. Peter si však nedával servítku pred ústa a v podcaste Mimóza sa úplne otvoril a vyšiel s pravdou von, čo nepríjemné sa mu kedysi stalo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Ako sa uňho prejavil stres?

Sám si dokonca nebol istý, či o tom môže hovoriť, no nakoniec mu to nedalo a dostal to zo seba von. „Neviem, či sa to hodí alebo nie. Ale mal som aj také problémy, že som si musel odskočiť. Na veľkú! Stalo sa mi to aj na majstrovstvách sveta v Austrálii,“ začal s nezvyčajným zážitkom známy športovec. Tieto majstrovstvá sveta boli preňho jedinečné, keďže išlo o úplne prvé medzi profesionálmi. Je teda jasné, že zaúradoval rešpekt, vzrušenie, adrenalín a hlavne stres.

Ako ďalej pokračoval, spôsobil si to sám. „Podľa mňa som si to sám vyprovokoval nejakým vnútorným stresom, pretože som bol premotivovaný. Bol som prvýkrát na majstrovstvách sveta v Austrálii medzi profesionálmi. Považovali ma aj v novinách za favorita, že Peter Sagan favorit na majstrovstvách sveta a neviem čo… Vyhrá to, nevyhrá to… A vtedy som to ešte tak bral, že mám šancu,“ doplnil. Žiadne jedlo, ktoré by mu neurobilo dobre, preto za tým hľadať netreba. Problém bol iný.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Peter Sagan (@petosagan)

Mix rôznych pocitov vyvolal v jeho črevách hotovú pohromu. Čo je na tom najhoršie, zdá sa, že bol na očiach verejnosti, keď si potreboval odskočiť. „Prvý rok u mužov, pretek mal 270 kilometrov, také dlhé preteky som predtým nejazdil. Tak som si hovoril, že môžem, môžem, môžem, ale pritom som nemohol. Som išiel ku stromu, aj diváci sa okolo mňa zhromaždili, čo ten tam robí a ja pri strome…“ šokoval bývalý aktívny cyklista zážitkom z pretekov.