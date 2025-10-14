Z tohto letiska neodletíte: Celoštátny štrajk ochromil dopravu, ovplyvní to desaťtisíce pasažierov

Bruselské letisko zrušilo v utorok všetky odlety pre celoštátny generálny štrajk, ktorý odborári vyhlásili na protest proti vládnemu plánu úspor.
Letisko Charleroi, ktoré je významnou európskou základňou nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair, uviedlo, že nemôže prevádzkovať žiadne lety pre nedostatok personálu.
Odbory protestujú
Meškania a zrušenia spojov zasiahli v Bruseli aj metro a električkovú a autobusovú dopravu. Polícia v belgickom hlavnom meste odporučila občanom, aby sa vyhýbali niektorým oblastiam v centre mesta a aby cestovali autom.
Vláda, ktorá zápasí s rozpočtovým deficitom porušujúcim pravidlá Európskej únie, sa snaží reformovať dôchodky a dosiahnuť ďalšie úspory, ktoré však rozzúrili odborárov. Odbory rozhodne odmietajú plánované reformy vrátane obmedzenia možností predčasného odchodu do dôchodku a zmrazenia indexácie miezd.
„Táto vláda sľubovala viac udržateľných pracovných miest a zvýšenie kúpnej sily. … A opäť všetci platia, okrem bohatých,“ uviedol odborový zväz CSC.
