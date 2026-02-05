Odtiaľto neodletíte: Všetky lety sú kompletne pozastavené, môže za to nepriaznivé počasie

Nemecké letisko Berlín-Brandenburg (BER) vo štvrtok ráno pozastavilo všetky odlety z dôvodu nepriaznivého počasia. Východ krajiny zasiahlo sneženie a mrznúci dážď, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Obmedzenia sa týkajú výlučne odletov, prílety zatiaľ prebiehajú bez prerušenia. Nie je známe, ako dlho budú opatrenia platiť. Cestujúci preto musia počítať so zrušenými letmi a výraznými meškaniami.
Letisko na svojej webovej stránke odporučilo pasažierom, aby si aktuálny stav letov overili priamo u svojich leteckých spoločností. Nemecká meteorologická služba zároveň varovala pred vysokým rizikom nebezpečnej poľadovice v Berlíne a jeho okolí.
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku