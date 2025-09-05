Z nových informácií mrazí: Matka dievčat vraždu plánovala dlhšie, jej deti trpeli. Priznala, ako to celé spravila

Mrazivý zločin v bratislavskom Ružinove šokoval celé Slovensko. Matka mala s chladnou rozvahou pripraviť vraždu svojich dvoch dcér vo veku 2 a 5 rokov.
Ako informuje TV Markíza, súdne dokumenty odhaľujú hrôzostrašné detaily aj motív, ktorý za tým stál. Bezvládne telá dievčatiek Melánie a Bely našli hasiči vo vani po tom, ako ich matka v byte založila požiar. Tragédia sa stala 19. augusta. Vyšetrovanie ukázalo, že žena deti najskôr chcela usmrtiť elektrinou, keď do vody hodila fén.
Keď to nevyšlo, sadla si s nimi do vane a rukami im držala hlavy pod hladinou. „V jej konaní je zrejmá mimoriadne vysoká miera násilia a krutosti. Spôsob spáchania činu nasvedčuje absencii akýchkoľvek morálnych a citových zábran obvinenej,“ uvádza sa v uznesení, ktoré má televízia k dispozícii.
„Chcela, aby všetci odišli spolu“
Obvinená Ivana vypovedala, že čin plánovala už niekoľko dní. Tvrdila, že chcela odísť zo života spolu s deťmi, aby sa už netrápili. V úvahu brala aj odchod k rodičom do Kremnice, no napokon sa rozhodla pre vraždu. Motívom mal byť aj dlhšie trvajúci zlý vzťah s manželom. Ivana je dlhodobo psychiatrickou pacientkou. Mala brať lieky, ktoré však užívala nepravidelne.
Mrazivé detaily výpovede
Keďže je Ivana nepočujúca, polícia s ňou komunikovala prostredníctvom mobilu a tlmočníčky. V prvej výpovedi bezprostredne po čine opísala, ako sa situácia odohrala. Deti nalákala do kúpeľne s tým, že sa pôjdu kúpať. Ony sa tešili. Potom ich vyzliekla, chytila za vlasy a strčila im hlavy pod vodu. Podľa komunikácie, ktorú zachytil svedok, mala obvinená napísať, že „chcela spoločne s deťmi do neba.“
Plánovala, že manžel po návrate z práce nájde všetky tri mŕtve. Samovraždu sa jej však spáchať nepodarilo. Neutopila sa, neublížil jej ani fén vo vani, nevyšlo jej podrezanie a ani vyskočenie z okna. Nepodarilo sa jej ani upáliť, pretože keď sa začala dusiť dymom, ušla z bytu a v neďalekom bistre si vypýtala vodu.
