Z nových informácií mrazí: Matka dievčat vraždu plánovala dlhšie, jej deti trpeli. Priznala, ako to celé spravila

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
Matka v Ružinove pripravila o život svoje dve malé dcéry, čin si plánovala dopredu.

Mrazivý zločin v bratislavskom Ružinove šokoval celé Slovensko. Matka mala s chladnou rozvahou pripraviť vraždu svojich dvoch dcér vo veku 2 a 5 rokov.

Ako informuje TV Markíza, súdne dokumenty odhaľujú hrôzostrašné detaily aj motív, ktorý za tým stál. Bezvládne telá dievčatiek Melánie a Bely našli hasiči vo vani po tom, ako ich matka v byte založila požiar. Tragédia sa stala 19. augusta. Vyšetrovanie ukázalo, že žena deti najskôr chcela usmrtiť elektrinou, keď do vody hodila fén.

Keď to nevyšlo, sadla si s nimi do vane a rukami im držala hlavy pod hladinou. „V jej konaní je zrejmá mimoriadne vysoká miera násilia a krutosti. Spôsob spáchania činu nasvedčuje absencii akýchkoľvek morálnych a citových zábran obvinenej,“ uvádza sa v uznesení, ktoré má televízia k dispozícii.

„Chcela, aby všetci odišli spolu“

Obvinená Ivana vypovedala, že čin plánovala už niekoľko dní. Tvrdila, že chcela odísť zo života spolu s deťmi, aby sa už netrápili. V úvahu brala aj odchod k rodičom do Kremnice, no napokon sa rozhodla pre vraždu. Motívom mal byť aj dlhšie trvajúci zlý vzťah s manželom. Ivana je dlhodobo psychiatrickou pacientkou. Mala brať lieky, ktoré však užívala nepravidelne.

Mrazivé detaily výpovede

Keďže je Ivana nepočujúca, polícia s ňou komunikovala prostredníctvom mobilu a tlmočníčky. V prvej výpovedi bezprostredne po čine opísala, ako sa situácia odohrala. Deti nalákala do kúpeľne s tým, že sa pôjdu kúpať. Ony sa tešili. Potom ich vyzliekla, chytila za vlasy a strčila im hlavy pod vodu. Podľa komunikácie, ktorú zachytil svedok, mala obvinená napísať, že „chcela spoločne s deťmi do neba.“

Plánovala, že manžel po návrate z práce nájde všetky tri mŕtve. Samovraždu sa jej však spáchať nepodarilo. Neutopila sa, neublížil jej ani fén vo vani, nevyšlo jej podrezanie a ani vyskočenie z okna. Nepodarilo sa jej ani upáliť, pretože keď sa začala dusiť dymom, ušla z bytu a v neďalekom bistre si vypýtala vodu.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
