Z extrému do extrému: Po suchu prichádza lejak aj ochladenie. Čaká nás nápor vody, najhoršie to bude v týchto miestach

Posledné týždne priniesli na mnohé miesta na Slovensku sucho, ktoré výrazne ovplyvnilo pôdu, úrodu aj rast záhradných plodín. Závlaha chýbala nielen poľnohospodárom, ale aj bežným ľuďom v regiónoch, kde nepršalo celé dni. Teraz však hrozí opačný problém a z extrémneho sucha prechádzame do fázy extrémneho dažďa.

Podľa portálu iMeteo sa nad naše územie nasúva rozsiahle zrážkové pole, ktoré prinesie výrazný a opakovaný lejak. Ten by mohol spôsobiť nielen premočenie pôdy, ale aj lokálne záplavy. Najhoršia situácia sa očakáva v severných oblastiach Slovenska.

Dážď začne už dnes, večer bude silnieť

Počas utorka sa zrážky objavia najprv na západe krajiny. Postupne sa budú šíriť ďalej na sever a stred Slovenska. Východ by mal zasiahnuť podvečer, pričom sa môžu vyskytnúť aj búrky. Večerné hodiny prinesú najintenzívnejšie lejaky, pri ktorých môže spadnúť 30 až 50 mm dažďa.

Zrážky súvisia s tlakovou nížou, ktorá vznikla nad Jadranom a postupuje nad karpatskú oblasť. V noci sa usadí nad Poľskom a zotrvá tam minimálne do víkendu. Okolo nej bude cirkulovať vlhký vzduch a vlny dažďa, ktoré budú opakovane zasahovať Slovensko.

Najsilnejšie zrážky sa očakávajú na severozápade a severe krajiny. Kysuce, Orava, Liptov a Tatry môžu do soboty dostať 150 až 200 mm dažďa, čo zodpovedá mesačnému úhrnu. V týchto regiónoch môže dôjsť k výraznému vzostupu menších tokov.

Situácia je stále stabilná, ale rýchlo sa môže zmeniť

Pôda je v dôsledku predchádzajúceho sucha zatiaľ schopná absorbovať väčšie množstvo vody. Ak však budú úhrny presahovať 100 mm, môže sa stať, že povrch začne vodu odpudzovať a dôjde k pretečeniu korytiek. Najväčšie riziko hrozí v oblastiach s horským reliéfom, kde sa voda zlieva rýchlo. Záplavy zatiaľ priamo nehrozia, no vývoj počasia je dynamický a zrážky sa budú postupne sčítavať.

SHMÚ varuje pred dažďom aj vetrom. Teploty klesnú

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že nad naším územím sa vlní studený front, ktorý ešte posilňuje dažďovú činnosť. Počas utorka bude prevažne zamračené. Postupne sa z juhozápadu rozšíria prehánky a dažde, miestami aj búrky. Zrána sa môže vyskytnúť hmla.

Denné teploty sa budú pohybovať od 17 °C do 23 °C, na východe lokálne až do 29 °C. Na horách vo výške 1 500 m sa očakáva okolo 11 °C. Vietor bude prevažne severozápadný, s rýchlosťou do 30 km/h, na juhozápade v nárazoch do 60 km/h. Očakávané množstvo zrážok počas utorka je 3 až 15 mm. Pri búrkach môže výnimočne spadnúť aj viac ako 40 mm.