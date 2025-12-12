Z cien pohonných hmôt budete výskať od radosti: Za benzín aj naftu ste takto málo neplatili už dlhé týždne

Pohonné látky sú najlacnejšie za posledné týždne.

Ceny sledovaných pohonných látok počas 49. týždňa klesali druhý týždeň za sebou. Všetky druhy benzínov a nafty sa predávali najlacnejšie za posledných šesť týždňov, cena benzínu sa opäť dostala pod úroveň 1,50 eura za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Za liter obyčajného benzínu 95 motoristi platili v priemere 1,499 eura, medzitýždňovo menej o 1,3 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,700 eura za liter, o jeden cent menej ako v predchádzajúcom týždni. Bežná nafta stála 1,454 eura a prémiová nafta 1,644 eura za liter. Nafta počas prvého decembrového týždňa zlacnela nadpriemerne rýchlym tempom, až o 3,7 centa za liter. Dlhodobo sa ceny medzitýždňovo menia o plus-mínus 1,5 centa za liter.

Takmer ako pred rokom

Aktuálne ceny palív sa nachádzali tesne pod úrovňou z minulého roka, najviac spotrebitelia ušetrili za benzín 95, ktorý bol lacnejší o 0,5 %.

Ceny plynov sa výraznejšie zmenili iba pri CNG (stlačený zemný plyn), ktorý stál 1,748 eura za kilogram, o 4,9 centa viac ako na konci novembra.

Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) bola na úrovni 1,598 eura, medzitýždňovo zdražel o 0,7 centa za kilogram. LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za 0,676 eura, jeho cena stúpla iba o desatinu centa.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 12,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,1 %, LNG o 4,2 %.

Čaká nás mierny pokles

Ceny pohonných látok budúci týždeň mierne klesnú, a to v rozmedzí jedného až dvoch centov. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

V posledných týždňoch stále pracujeme so scenárom, že globálny trh sa môže v roku 2026 dostať do výraznejšieho prebytku. Veľkí hráči upozorňujú na rast produkcie pri relatívne miernom dopyte, čo je kombinácia, ktorá prirodzene stláča ceny ropy,“ priblížil.

Dôležitý je podľa neho aj širší makro kontext. Trh sa pozerá na menovú politiku USA a očakávania ďalších krokov Fedu aj po novom roku. Pokles sadzieb o 25 bázických bodov na poslednom tohtoročnom zasadnutí krátkodobo zlepšuje náladu, pretože to podporuje ekonomickú aktivitu, a tým aj dopyt po energii. Tento efekt sa objavil, ale nebol dostatočne silný na to, aby prebil obavy z ponukovej strany.

Z pohľadu najbližších dní je teda najpravdepodobnejší scenár pokračovania v aktuálnom miernom poklese ropy. Ak nepríde prekvapenie v zásobách, zásah na strane ponuky alebo výrazný makro impulz, trh bude pravdepodobne ďalej ‚prežúvať‘ rovnaký sentiment – krátkodobé riziká vs. strednodobý strach z nadbytku ropy,“ dodal analytik.




