Z ceny tejto letenky sa vám zatočí hlava: Len za 11 eur si môžete užívať dovolenku, let z Bratislavy trvá 90 minút

Koniec letných mesiacov sa nezadržateľne blíži. To ale neznamená, že s cestovaním je koniec. Našli sme pre vás skvelý tip na letenku, ktorá nezruinuje váš rozpočet a vycestovať môžete už začiatkom septembra.

Článok pokračuje pod videom ↓

Do Bulharska nemusíte cestovať len cez cestovnú kanceláriu, ale môžete sa sem vydať aj po vlastnej osi. Jedným z jeho obľúbených miest je Sofia, kde sa teraz dostanete len za pár eur.

Tam aj späť za pár minút

Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, na september sa s lacnými letenkami do Sofie roztrhlo vrece. Ich cenovka začína už na 11 eurách. Za túto cenu môžete vyraziť napríklad hneď 3. septembra. Odlieta sa priamo z Bratislavy a vo svojej cieľovej destinácii ste za 90 minút. Ak v Sofii strávite 8 nocí, za cestu tam aj späť aktuálne zaplatíte 36 eur. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair.

Keď sme vás naposledy informovali o lacných letenkách do Sofie, najlacnejšia spiatočná cesta stála 42 eur, čo znamená, že teraz môžete ušetriť ešte pár eur navyše.

Užijete si mesto, a ak chcete, aj more

Začiatok septembra je ešte vhodný na kúpanie sa v mori, takže návštevu Sofie môžete spojiť aj s touto obľúbenou aktivitou, ak vám nevadí, že sa k pobrežiu budete musieť dopraviť. Je tu však aj iná možnosť.

Zaletieť si do Bulharska môžete aj priamo k moru za dobrú cenu. Letenku z Viedne do prímorskej Varny si teraz kúpite aj za 16 eur. Cenovka spiatočnej letenky však bude vyššia a aktuálne aj prekračuje 100 eur. Preto môže byť ekonomickejšie pricestovať do Sofie a odtiaľ sa dopraviť k moru napríklad autobusom. No ak preferujete rýchlu cestu, letecká doprava priamo k moru môže byť pre vás pohodlnejšia. Preto sa rozhodnite na základe vašich preferencií a pred kúpou leteniek si zistite ďalšie detaily, vďaka ktorým môžete ušetriť.