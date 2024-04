Z tejto letenky sa vám zatočí hlava: Do New Yorku sa dostanete len za 93 eur, tu je návod, ako na to

New York je cestovateľským snom mnohých ľudí. Čo poniektorých od návštevy Veľkého jablka odrádza, sú financie. Povedzme si úprimne, New York nie je lacnou destináciou a v mnohých prípadoch už len za letenky utratíte stovky eur. A to ešte nehovoríme o cenách ubytovania. Teraz sa ale objavila lákavá ponuka, vďaka ktorej sa za oceán dostanete za pár eur.

Skupina Letenky za babku PLUS informovala o zaujímavej ponuke — a to o jednosmerných letenkách z Ríma do New Yorku. Tento priamy let trvá 9 hodín a 35 minút a letí sa spoločnosťou Norse Atlantic Airways.

Konkrétne už od 92,50 eura sú letenky dostupné na 3. mája. Takže stačí zbaliť kufre a vyraziť.

Do Ríma za pár eur aj v ten deň

Možno sa teraz pýtate, ako sa dostať do Ríma. Lacné letenky začínajú už na pár eurách, no práve na tento termín aktuálne nie sú žiadne akcie. Napriek tomu si môžete zaletieť presne 3. mája o šiestej ráno z Budapešti do Ríma za príjemných 48 eur.

Do New Yorku sa teda pohodlne začiatkom mája dostanete za 141 eur.

Asi vás ešte zaujíma, ako sa dostanete späť. Hľadač leteniek Lukáš Chovan spomína, že táto letenka je ideálna pre ľudí, ktorí si chcú pospájať tento výlet s inými krajinami. „Napríklad, lacnejší prelet do strednej či južnej Ameriky,“ odporúča.