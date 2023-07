Z ceny tejto letenky sa zbláznite: Len za 11 eur si zaletíte do obľúbenej destinácie, z Bratislavy ste tu o 90 minút

Ak uvažujete nad dovolenkou v auguste, či počas septembra, máme pre vás lacný a zaujímavý tip. Z Bratislavy si môžete zaletieť do Bulharska za šialene nízku cenu. Že ste nikdy neuvažovali nad návštevou tejto krajiny mimo rezortu? Pozrite sa, čím môže turistov zaujať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa prehľadu aktuálne lacných leteniek to vyzerá tak, že do Bulharska sa letecky z nášho hlavného mesta dostanete za veľmi prijateľné ceny aj v auguste. Najlacnejšia z týchto leteniek stojí 13 eur a letí sa 30. augusta. No ak počkáte ešte niekoľko dní, za cestu tam zaplatíte ešte menej.

Smiešne nízka cena

Letenka na 3. september stojí bláznivých 11 eur. Let obľúbenou modrou nízkonákladovkou do Sofie, hlavného mesta Bulharska, trvá hodinu a pol a ako môžete vidieť aj v tabuľke vyššie, podobne priaznivé ceny nájdete v podstate na celý september a október. Takže je z čoho vyberať.

Spiatočná cesta vás nemusí vyjsť draho. Ak napríklad siahneme po najlacnejšom lete na začiatku septembra, s cestou späť 12. septembra zaplatíme 42 eur.

Čo možno vidieť v Bulharku?

Iba dodávame, že Sofia sa nenachádza pri mori, ale v blízkosti hraníc so Srbskom. No ak spoznáte jej krásy, nie je problém dopraviť sa k pobrežiu, napríklad do obľúbených mestečiek Nesebar, Sozopol či Burgas, kde si ešte môžete užiť dovolenku s príjemnými teplotami. Za unikátnym prírodným dobrodružstvom si to môžete namieriť napríklad k vodnej nádrži Vacha.

Ďalším lákadlom Bulharska môžu byť jeho priaznivé ceny. Nielenže sa sem dostanete za pár eur, ale ani vaše náklady na stravu či ubytovanie nemusia byť vysoké.