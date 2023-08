Dovolenka pri mori do 100 eur aj s ubytovaním: Zistili sme, ako na superlacnú dovolenku, ktorá nezruinuje váš rozpočet

More počas leta láka mnohých ľudí, no v čase vysokých cien a zdražovania si ho z pochopiteľných dôvodov nemôže dovoliť každý. No už dávno neplatí, že dovolenka musí zruinovať váš rozpočet. Dá sa na ňu vyraziť aj za rozumné peniaze. Skúsili sme si ju naplánovať do 150 eur a prinášame vám niekoľko tipov, ako na to. Prekvapilo nás, že si ju viete zorganizovať aj do 100 eur s ubytovaním.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: ako dovolenkovať v Chorvátsku do 100 eur;

kde vás dovolenka pri mori môže vyjsť ešte lacnejšie;

ako na lacnú dovolenku letecky;

na čo by ste si mali dávať pozor, aby ste zbytočne neprišli o veľa peňazí.

Ceny uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a slúžia predovšetkým na ilustráciu toho, ako si môžete plánovať lacnú dovolenku. Pri cenách leteniek vychádzame z údajov vyhľadávača Kiwi a ubytovaní webu Booking. Pri výpočtoch ceny benzínu sme ako vzor použili údaje auta Škoda Octavia Combi, do ktorého sa tankuje diesel a jeho spotreba je 5,7 litra na 100 kilometrov. Vychádzali sme z cien pohonných hmôt podľa údajov z webu benzin.sk a východiskovým bodom – Bratislavou. Dovolenku sme plánovali na začiatok/na prvú polovicu septembra.

Chorvátsko – 95,75 eura na tri noci

Keď sa povie dovolenka pri mori, mnohým ľuďom napadne ako prvé Chorvátsko. Dôvodom je možno dobrá dostupnosť, s ktorou súvisí aj flexibilita. Nemusíte sa totiž prispôsobovať akciám leteniek, jednoducho sadnete do auta a vyrazíte. Ešte v apríli sme pre vás porovnali ceny dopravy autom a vlakom do tejto obľúbenej destinácie a ako už možno tušíte, víťazne z tohto súboja vyšlo auto.

V prípade, že doň nasadnete štyria a vyrazíte napríklad do takej Rijeky, cena nafty pri nami stanovených podmienkach vychádza na 45 eur na cestu cez Rakúsko a približne 47 eur cez našich maďarských susedov. Náklady na spiatočnú cestu sa teda pohybujú na sume okolo 90 eur. Cesta do Chorvátska a späť vás môže vyjsť v prepočte iba niečo cez 22 eur na osobu. Netreba zabúdať na poplatky za diaľnice. Za 10-dňovú diaľničnú známku v Maďarsku zaplatíte približne 14 eur, čo je 3,5 eura na jedného. V Chorvátsku sa zas platí mýto a v tomto prípade je jeho cena 15 eur, uvádza Finsider. Ak to vydelíme štyrmi, máme 3,75 eura na osobu.

Ďalšou nákladnou položkou pri dovolenke je ubytovanie. Ak by ste sa takto vybrali začiatkom septembra, najlacnejšie ubytovanie pre dvoch na predĺžený víkend od piatka do pondelka nájdete aj za 133 eur. Na jednu osobu to teda vychádza na 66,50 eura.

Náklady na takúto dovolenku sú 95,75 eura na osobu.

Albánsko – 146 eur na 8 nocí

Ak chcete vyraziť na lacnú dovolenku, nemusíte ísť autom, ale môžete skúsiť pohľadať lacné letenky. V tomto prípade je veľkou výhodou, ak ste časovo flexibilní. Jednou z destinácií, kam môžete v akcii nájsť veľmi dostupné letenky, je Albánsko. Napríklad za spiatočnú letenku 19. septembra na osem nocí zaplatíte 58 eur. Prílet je do Bratislavy, no odlet z Viedne, kam sa autobusom dostanete z nášho hlavného mesta aj za 7,90 eura. Letí sa do hlavného mesta Tirany, odkiaľ to máte len na skok napríklad do prímorského Draču. Autobusom vás to bude stáť 6 eur tam, a rovnako späť.

Okrem toho Albánsko ponúka relatívne aj lacné ubytovanie. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, bývanie na osem nocí pre dvoch nájdete napríklad aj za 136 eur, čo je 68 eur na jedného.

Náklady na takúto dovolenku sú 146 eur na osobu.