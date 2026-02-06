Vznikla nová politická strana Bratia Slovenska: Na jej čele stojí Peter Pčolinský, chce byť v ďalšej vláde

Bývalý podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský stojí na čele novej politickej strany pod názvom Bratia Slovenska. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Dňa 31. januára som bol na sneme strany Srdce, vlastenci a dôchodcovia delegátmi jednomyseľne zvolený za predsedu strany. Po zmene vedenia sme pristúpili aj k zmenám stanov a zmene názvu strany na Bratia Slovenska,“ potvrdil Pčolinský pre TASR.
Inšpirácia v Taliansku
Priznal, že inšpiráciou bola strana talianskej premiérky Giorgie Meloniovej – Fratelli d’Italia (Bratia Talianska) a jej zameranie. „Jasne presadzuje hodnotovú politiku postavenú na národnej hrdosti, stabilite a ochrane rodiny,“ zdôraznil.
Politika Pčolinského strany má stáť na rovnakých pilieroch – rodina, istoty, poriadok. V najbližších týždňoch sa chce sústrediť na prípravu programových téz a budovanie silnej strany. „Naším cieľom je účasť v budúcej vláde SR. Ak chceme reálne zmeniť život na Slovensku k lepšiemu, musíme niesť zodpovednosť za riadenie štátu – nie iba stáť bokom a kritizovať,“ zdôraznil Pčolinský.
