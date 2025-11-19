Vyznáš sa v slovenských filmoch? Tento kvíz ťa preskúša, uhádni najznámejšie hity: Nezvládne to 1 z 3 Slovákov!

V dnešnom kvíze zistíte, či ste pravý filmový gurmán, alebo sa máte stále čo učiť.
Overíme si to na známych slovenských menách, kultových klasikách aj významných dielach, ktoré by nemali ujsť pozornosti žiadneho spoločensky zodpovedného Slováka. Zistíme, či sa vyznáte v tuzemskej filmovej scéne, alebo ste už zabudli na to, že Slováci vôbec natáčajú filmy. Koľko bodov sa podarí získať vám?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku