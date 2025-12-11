Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Sponzorovaný obsah
Objavovali sme kvalitné gastro na východe Slovenska.

Na Slovensku môžeme navštíviť reštaurácie od výmyslu sveta. Kým niektoré sa sústredia na našu tradičnú kuchyňu, v ďalších spoznáme chute z celého sveta. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, o ktorej môžeme povedať, že je najstaršia vôbec? Ak ste navštívili Košice, možno ste v ich samom centre úplnou náhodou vošli do hostinca, ktorý sa hrdo pýši týmto titulom. Zvonku pôsobí nenápadne, no sídli v najstaršej svetskej budove mesta – v Levočskom dome, takže sa môže pochváliť dlhou históriou. Ochutnali sme, čo svojim zákazníkom ponúka. 

„Vitajte v najstaršej slovenskej reštaurácii,“ chváli sa pri vstupe dnešný Pivovar Hostinec, ktorý sídli na Hlavnej ulici vedľa Slávie a len pár metrov od Dómu svätej Alžbety.

Medzi návštevníkmi sa teší veľkej obľube, o čom svedčia aj vysoké hodnotenia, ktoré reštaurácii zanechávajú. Na googli jej svietia 4,4 hviezdičky z 5, ktoré získala na základe 1 400 recenzií. Zákazníci chvália jedlo, vyzdvihujú pivo, ktoré si podnik varí sám, a taktiež príjemnú rušnú atmosféru, ktorá v ňom vládne.

Hostinec Pivovar, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Spája stovky rokov dlhú tradíciu pohostinstva a varenia piva

Ešte kým sme sa pobrali k stolu, začítali sme sa do histórie tohto miesta a dozvedeli sa, že Levočský dom patrí spolu s Miklušovou väznicou k najstarším svetským stavbám v meste. Výstavba domu siaha do 15. storočia a tradícia pohostinstva na tomto mieste do roku 1542 – práve preto sa o ňom hovorí ako o najstaršej slovenskej reštaurácii a jednej z najstarších na svete vôbec.

Hostinec Pivovar, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Už v roku 1604 sa tradovalo o pivovare v zadných traktoch domu, vďaka čomu sa stal najstarším mestským pivovarom. Pivovar Hostinec v podobe, v akej ho poznáme dnes, tu bol otvorený v januári 2015. Túto zaujímavú históriu približuje návštevníkom prostredníctvom pivnej tour, ktorú si tu môžete zarezervovať napríklad ako program na teambuilding s vašimi kolegami, alebo keď sa len tak ocitnete s kamarátmi v meste. Hore v reštaurácii sa môžete posilniť chutným jedlom a v stredovekej pivnici zas ochutnať pivo v rôznych štádiách procesu výroby. Tento zážitok sme vyskúšali aj my.

Dali sme si tatarák aj hovädzí údený jazyk

Interiér hostinca pôsobil veľmi útulne a skutočne príjemne prekvapila dobrá atmosféra, ktorá tu vládla. Obrovské tanky na varenie piva okamžite upútali našu pozornosť a taktiež aj vtipné nápisy, ktoré vystríhali napríklad pred tým, že „piť zlé pivo je životu nebezpečné“. Od okolitých stolov sa ozývali vášnivé debaty ľudí a smiech, a na podobnú vlnu sme sa naladili aj my.

Zvedavo sme nazreli do jedálneho a nápojového lístka a ako prvá na nás vyskočila bohatá denná ponuka piva. Zaujal nás Bankov s príchuťou čiernych ríbezlí v cene 0,5 litra za 4 eurá alebo Dzindzik, v ktorom sa skrýval grep, pomelo či kokos za 5 eur. Medzi jedlom sme sa obzerali po hovädzích líčkach na pive s opekanou karlovarskou knedľou za 17,50 eura alebo burger langoši so zaúdeným trhaným kolenom za 11,90.

Hostinec Pivovar, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Napokon sme ochutnali vývar z dvoch druhov mäsa a s domácimi fliačkami v cene 3,90 eura, tatarák s hriankami za 11,90 eura, hovädzí údený jazyk za 5,50 eura a variáciu domácich nátierok za 6,90 eura. Nevynechali sme ani vychýrený hostinský posúch s bryndzou a domácou slaninkou za 6,90 eura, ktorý nám sprvu pripomínal langoš. Keď sme sa posilnili, prišla na rad exkurzia pivovaru.

Hostinec Pivovar, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Pivo čapované priamo z tanku

Manažér Marek Schultz nás previedol pivnicou a ukázal, kde sa varí ich pivo. Priamo v nej sa nachádza aj nová degustačná miestnosť, ktorá je ideálna na usporiadanie eventov či firemných akcií. Ochutnali sme niekoľko druhov pív načapovaných priamo z tankov s rôznymi príchuťami a dokonca hádali, z čoho sa práve dostupný špeciál skladá. Jeho tajnou chuťou bolo zelené korenie, čo sme síce neuhádli, no na pivku si pochutili.

Schulz nám priblížil, že so svojimi pivami často experimentujú a radi skúšajú nové kombinácie chutí. Preto keď sa sem vyberiete, pravdepodobne budete môcť ochutnať vždy niečo nové a nezvyčajné.

Nám najviac zachutilo pivo s malinami a čučoriedkami, ktoré je dostupné vo výčape pravidelne. Jedlo bolo chutné, na tatarák s hriankami by sme sa kedykoľvek vrátili opäť a potvrdzujeme, že atmosféra v hostinci bola skvelá, takže recenzie neklamali.

Týmto kvalitné gastro v Košiciach ani zďaleka nekončí

Villa Sandy, foto: Visit Košice

Navštívili sme aj reštauráciu vo Ville Sandy, ktorá sa nachádza v romantickom prostredí mestského parku a sídli v historickej secesnej stavbe, ktorá bola postavená v roku 1909. Rezort už čoskoro prinesie prvý 5* hotel v regióne, no už teraz ponúka priestory, ktoré sú ideálne napríklad na usporiadanie konferencií, kongresov alebo workshopov.

Jednou z foriem cestovného ruchu je takzvaný MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) turizmus. Spadajú podeň meetingy, konferencie, výstavy či teambuildingy, a práve Košice sa môžu stať jeho regionálnym centrom, aj vďaka týmto miestam, ktoré ponúkajú ideálne priestory na usporiadanie firemných akcií.
Obed v rezorte Villa Sandy, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)
Foto: Visit Košice

Na obed sme ochutnali aj slovenskú kuchyňu v modernom prevedení v jednej zo štyroch miestnych reštaurácií zvanej Emoti, ktorá sa pýši konceptom food sharingu, teda delenia sa o jedlo. Vyskúšali sme niekoľko predjedál a spomedzi hlavného menu sme si dali napríklad kurací perkelt za 9,90 eura alebo králika za 11,90 eura. Jedli aj naše oči, pretože servírovanie bolo veľmi pútavé, rovnako ako výrazné chute jedla, o ktoré sme sa spoločne medzi sebou delili.

Neodolali sme dezertom a dali sme si všetky, ktoré mala reštaurácia v ponuke – termix, žemľovku a čokoládový tart. Každý z nich tu môžete ochutnať za 5,90 eura, no nám utkvela v pamäti predovšetkým chuť žemľovky.

Táto reštaurácia sa môže na googli pochváliť vysokým hodnotením 4,8 hviezdičky z 5, ktoré vychádza na základe 213 recenzií a okrem jedla v nich zákazníci nešetria chválou ani na špičkovú obsluhu a noblesný interiér. Nás v Emoti zaujala aj otvorená kuchyňa, a to, že sme servírovanie jedál mohli sledovať na vlastné oči.

Miestne dobroty, ktoré k regiónu patria

Foto: Visit Košice

Ak sa vyberiete do Košíc a regiónu Slanských vrchov, nezabudnite ochutnať ani lokálnu kuchyňu. Z tradičných dobrôt, ktoré sme tu okúsili, nám najviac zachutila mačanka – hustá kyslá hubová polievka, do ktorej sme si namáčali marikle – placky z múky, vody a soli. Vyskúšali sme aj tradičný rómsky fastfood a dali si napríklad góju – jaternicu bez mäsa, ktorej hlavnou ingredienciou sú zemiaky.

Otvoriť galériu (14)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké…
V spolupráci s Visit Košice

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac