Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané

Na Slovensku môžeme navštíviť reštaurácie od výmyslu sveta. Kým niektoré sa sústredia na našu tradičnú kuchyňu, v ďalších spoznáme chute z celého sveta. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, o ktorej môžeme povedať, že je najstaršia vôbec? Ak ste navštívili Košice, možno ste v ich samom centre úplnou náhodou vošli do hostinca, ktorý sa hrdo pýši týmto titulom. Zvonku pôsobí nenápadne, no sídli v najstaršej svetskej budove mesta – v Levočskom dome, takže sa môže pochváliť dlhou históriou. Ochutnali sme, čo svojim zákazníkom ponúka.
„Vitajte v najstaršej slovenskej reštaurácii,“ chváli sa pri vstupe dnešný Pivovar Hostinec, ktorý sídli na Hlavnej ulici vedľa Slávie a len pár metrov od Dómu svätej Alžbety.
Medzi návštevníkmi sa teší veľkej obľube, o čom svedčia aj vysoké hodnotenia, ktoré reštaurácii zanechávajú. Na googli jej svietia 4,4 hviezdičky z 5, ktoré získala na základe 1 400 recenzií. Zákazníci chvália jedlo, vyzdvihujú pivo, ktoré si podnik varí sám, a taktiež príjemnú rušnú atmosféru, ktorá v ňom vládne.
Spája stovky rokov dlhú tradíciu pohostinstva a varenia piva
Ešte kým sme sa pobrali k stolu, začítali sme sa do histórie tohto miesta a dozvedeli sa, že Levočský dom patrí spolu s Miklušovou väznicou k najstarším svetským stavbám v meste. Výstavba domu siaha do 15. storočia a tradícia pohostinstva na tomto mieste do roku 1542 – práve preto sa o ňom hovorí ako o najstaršej slovenskej reštaurácii a jednej z najstarších na svete vôbec.
Už v roku 1604 sa tradovalo o pivovare v zadných traktoch domu, vďaka čomu sa stal najstarším mestským pivovarom. Pivovar Hostinec v podobe, v akej ho poznáme dnes, tu bol otvorený v januári 2015. Túto zaujímavú históriu približuje návštevníkom prostredníctvom pivnej tour, ktorú si tu môžete zarezervovať napríklad ako program na teambuilding s vašimi kolegami, alebo keď sa len tak ocitnete s kamarátmi v meste. Hore v reštaurácii sa môžete posilniť chutným jedlom a v stredovekej pivnici zas ochutnať pivo v rôznych štádiách procesu výroby. Tento zážitok sme vyskúšali aj my.
Dali sme si tatarák aj hovädzí údený jazyk
Interiér hostinca pôsobil veľmi útulne a skutočne príjemne prekvapila dobrá atmosféra, ktorá tu vládla. Obrovské tanky na varenie piva okamžite upútali našu pozornosť a taktiež aj vtipné nápisy, ktoré vystríhali napríklad pred tým, že „piť zlé pivo je životu nebezpečné“. Od okolitých stolov sa ozývali vášnivé debaty ľudí a smiech, a na podobnú vlnu sme sa naladili aj my.
Zvedavo sme nazreli do jedálneho a nápojového lístka a ako prvá na nás vyskočila bohatá denná ponuka piva. Zaujal nás Bankov s príchuťou čiernych ríbezlí v cene 0,5 litra za 4 eurá alebo Dzindzik, v ktorom sa skrýval grep, pomelo či kokos za 5 eur. Medzi jedlom sme sa obzerali po hovädzích líčkach na pive s opekanou karlovarskou knedľou za 17,50 eura alebo burger langoši so zaúdeným trhaným kolenom za 11,90.
Napokon sme ochutnali vývar z dvoch druhov mäsa a s domácimi fliačkami v cene 3,90 eura, tatarák s hriankami za 11,90 eura, hovädzí údený jazyk za 5,50 eura a variáciu domácich nátierok za 6,90 eura. Nevynechali sme ani vychýrený hostinský posúch s bryndzou a domácou slaninkou za 6,90 eura, ktorý nám sprvu pripomínal langoš. Keď sme sa posilnili, prišla na rad exkurzia pivovaru.
Pivo čapované priamo z tanku
Manažér Marek Schultz nás previedol pivnicou a ukázal, kde sa varí ich pivo. Priamo v nej sa nachádza aj nová degustačná miestnosť, ktorá je ideálna na usporiadanie eventov či firemných akcií. Ochutnali sme niekoľko druhov pív načapovaných priamo z tankov s rôznymi príchuťami a dokonca hádali, z čoho sa práve dostupný špeciál skladá. Jeho tajnou chuťou bolo zelené korenie, čo sme síce neuhádli, no na pivku si pochutili.
Schulz nám priblížil, že so svojimi pivami často experimentujú a radi skúšajú nové kombinácie chutí. Preto keď sa sem vyberiete, pravdepodobne budete môcť ochutnať vždy niečo nové a nezvyčajné.
Nám najviac zachutilo pivo s malinami a čučoriedkami, ktoré je dostupné vo výčape pravidelne. Jedlo bolo chutné, na tatarák s hriankami by sme sa kedykoľvek vrátili opäť a potvrdzujeme, že atmosféra v hostinci bola skvelá, takže recenzie neklamali.
Týmto kvalitné gastro v Košiciach ani zďaleka nekončí
Navštívili sme aj reštauráciu vo Ville Sandy, ktorá sa nachádza v romantickom prostredí mestského parku a sídli v historickej secesnej stavbe, ktorá bola postavená v roku 1909. Rezort už čoskoro prinesie prvý 5* hotel v regióne, no už teraz ponúka priestory, ktoré sú ideálne napríklad na usporiadanie konferencií, kongresov alebo workshopov.
Na obed sme ochutnali aj slovenskú kuchyňu v modernom prevedení v jednej zo štyroch miestnych reštaurácií zvanej Emoti, ktorá sa pýši konceptom food sharingu, teda delenia sa o jedlo. Vyskúšali sme niekoľko predjedál a spomedzi hlavného menu sme si dali napríklad kurací perkelt za 9,90 eura alebo králika za 11,90 eura. Jedli aj naše oči, pretože servírovanie bolo veľmi pútavé, rovnako ako výrazné chute jedla, o ktoré sme sa spoločne medzi sebou delili.
Neodolali sme dezertom a dali sme si všetky, ktoré mala reštaurácia v ponuke – termix, žemľovku a čokoládový tart. Každý z nich tu môžete ochutnať za 5,90 eura, no nám utkvela v pamäti predovšetkým chuť žemľovky.
Táto reštaurácia sa môže na googli pochváliť vysokým hodnotením 4,8 hviezdičky z 5, ktoré vychádza na základe 213 recenzií a okrem jedla v nich zákazníci nešetria chválou ani na špičkovú obsluhu a noblesný interiér. Nás v Emoti zaujala aj otvorená kuchyňa, a to, že sme servírovanie jedál mohli sledovať na vlastné oči.
Miestne dobroty, ktoré k regiónu patria
Ak sa vyberiete do Košíc a regiónu Slanských vrchov, nezabudnite ochutnať ani lokálnu kuchyňu. Z tradičných dobrôt, ktoré sme tu okúsili, nám najviac zachutila mačanka – hustá kyslá hubová polievka, do ktorej sme si namáčali marikle – placky z múky, vody a soli. Vyskúšali sme aj tradičný rómsky fastfood a dali si napríklad góju – jaternicu bez mäsa, ktorej hlavnou ingredienciou sú zemiaky.
