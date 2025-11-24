Poľský reťazec u nás otvoril novú predajňu, pribudla v známom nákupnom centre. Smeruje aj do ďalšieho mesta

Ilustračná foto: CCC

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Známa poľská skupina tento rok do svojho slovenského portfólia pridala ambiciózny a dravý reťazec. Ten sa teraz postupne rozširuje do viacerých miest.

Na slovenskom trhu aktuálne pôsobí viacero úspešných poľských konceptov, medzi ktoré patrí aj podnikanie skupiny CCC, respektíve Modivo. Okrem rovnomennej značky prevádzkuje aj brandy ako HalfPrice, Eobuv.sk či najnovšie tiež sieť predajní WorldBox.

Práve WorldBox aktuálne rozširuje svoju tuzemskú sieť. Reťazec cieli na mladšiu generáciu zákazníkov, ponúka „streetwearovejší“ a mestský štýl so zreteľom na aktuálne trendy. V jeho portfóliu nechýbajú značky ako Vans, Nike, Adidas či New Balance. Predajne má v súčasnosti otvorené napríklad v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach či Žiline.

V uplynulých dňoch pridal do svojho portfólia aj mesto na Spiši.

Rozširovať sa bude aj naďalej

Konkrétne ide o Spišskú Novú Ves, ktorá v uplynulých mesiacoch zažila výraznejší rozmach a užíva si expanziu zvučných značiek. Po populárnom gastrogigantovi vo forme McDonaldu v meste otvoril svoje brány napríklad aj Woolworth, pričom Spišiaci sa tešia tiež dvom predajniam holandského diskontu Action.

Nový WorldBox otvoril podľa avizovaných plánov v známom nákupnom centre Madaras, ktoré rozlohou patrí medzi najväčšie na Slovensku. Shopping o tom informoval zákazníkov na svojich sociálnych sieťach. Pre obchodný areál teda ide po zrealizovaní prístavby o ďalšie zaujímavé meno.

Skupine Modivo Slovakia s. r. o. (predtým CCC Slovakia s. r. o.) sa u nás vlani darilo a nadviazala tak na úspešné predošlé roky. Jej tržby v porovnaní s minulým rokom narástli o 13 % (61 miliónov eur) a zisk sa zvýšil o 7 % (1,18 milióna eur).

Ako sa zdá, mladú značku zo skupiny CCC budú už čoskoro mať aj v Piešťanoch. Vyplýva to zo zverejnenej pracovnej ponuky na portáli Profesia.sk. Podľa nej je nástup plánovaný na január 2026 v retail parku od spoločnosti Fidurock. Okrem toho sa toto mesto dočká napríklad aj diskontných reťazcov ako Action či Woolworth.

