Vyplavilo rybieho Nostradama: Tajomný tvor, ktorého sa každý obáva, varuje pred blížiacou sa katastrofou

Z hlbokých vôd oceánu sa občas objaví tvor, ktorý okamžite vyvolá pozornosť aj obavy. Keď sa totiž priblíži k hladine alebo ho more vyplaví na pobrežie, mnohí ľudia začnú hovoriť o blížiacej sa katastrofe. Tentoraz sa to stalo opäť, na pláži sa objavili dve dlhé striebristé ryby z oceánskych hlbín.
Na prípad upozornil portál Newsweek. Podľa dostupných informácií sa dve nezvyčajné ryby objavili na pobreží, kde ich našli ľudia prechádzajúci sa po pláži. Takéto stretnutie je mimoriadne zriedkavé, pretože tento druh žije stovky až tisíce metrov pod hladinou oceánu.
Záhadný tvor z oceánskych hlbín
Oarfish, známa aj ako „doomsday fish“, patrí medzi najzáhadnejšie tvory oceánu. Má dlhé stuhovité telo so striebristým leskom a výraznú červenú plutvu, ktorá sa tiahne pozdĺž celého tela. Tento druh môže dorásť do veľkej dĺžky a väčšinu života trávi v hlbokých častiach oceánu, kde ho vedci pozorujú len veľmi zriedka.
Výskyt ryby pri hladine je preto vždy výnimočný. V posledných mesiacoch sa pritom Oarfish objavila už viackrát v rôznych častiach sveta. Hlásenia prišli z oblastí pri Indickom aj Tichom oceáne a ďalšie prípady zaznamenali aj na Taiwane a Filipínach.
Staré legendy o katastrofách
Okolo tejto ryby sa počas storočí vytvorili rôzne legendy. V japonskej kultúre je Oarfish považovaná za posla veľkých otrasov. Keď sa objaví pri hladine alebo ju more vyplaví na breh, niektorí ľudia to považujú za varovanie pred blížiacou sa prírodnou katastrofou.
Tieto predstavy sa výrazne rozšírili po katastrofe vo Fukušime v roku 2011. Pred ničivým zemetrasením sa totiž na japonských plážach objavilo viacero jedincov tohto druhu, čo viedlo k špekuláciám, že by mohli reagovať na pohyby zemských dosiek.
Vedci upozorňujú na reálne vysvetlenie
Odborníci však upozorňujú, že medzi výskytom tejto ryby a prírodnými katastrofami neexistuje žiadny vedecký dôkaz. Podľa vedcov sa Oarfish k hladine dostáva najmä vtedy, keď je chorá, zranená alebo dezorientovaná. V takých prípadoch ju môžu prúdy alebo silné vlny vyplaviť až na pobrežie. Keďže ide o druh, ktorý väčšinu života trávi v hlbokom oceáne, každý takýto nález je mimoriadne vzácny a vyvoláva veľký záujem vedcov aj verejnosti.
Aj napriek vedeckým vysvetleniam zostáva Oarfish pre mnohých ľudí fascinujúcim tvorom, ktorý je obklopený množstvom mýtov. Jej výskyt pri brehu je stále nezvyčajný a pripomína, že oceány ukrývajú množstvo tajomstiev. Každý takýto nález zároveň poskytuje vedcom vzácnu príležitosť lepšie spoznať život jedného z najtajomnejších obyvateľov hlbokých oceánov.
