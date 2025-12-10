Vynárajú sa ďalšie informácie k nehode Gašpara: Šéf SIS vraj má prístup k spisu, manželia z auta nie

Novým advokátom manželov, ktorí boli účastníci autonehody so šéfom SIS Pavlom Gašparom, je Matúš Harkabus, bývalý prokurátor špeciálnej prokuratúry. Tvrdí, že prístup k vyšetrovaciemu spisu má iba Gašpar.
Harkabus prevzal prípad minulý týždeň, dnes zverejnil na sociálnej sieti informácie o tom, že mu bolo odmietnuté nahliadnutie do vyšetrovacieho spisu.
„Moji klienti ešte predtým žiadali o prístup k spisu, najmä o sprístupnenie znaleckého posudku, resp. možno odborného vyjadrenia znalca z odboru dopravy. Bolo im to odmietnuté. Druhý účastník zjavne prístup k nemu má,“ uviedol advokát v príspevku.
K situácii sa vyjadrila aj poslankyňa za Progresívne Slovensko Martina Holečková. Tá rovnako kritizovala tento postup, ako aj rozhodnutie polície spraviť psychiatrický posudok 14-ročného dievčaťa, ktoré bolo účastníčkou nehody.
„Namiesto normálneho vyšetrovania nehody nechá polícia robiť psychiatrický posudok 14-ročného dievčaťa s traumou z nehody, čím sa celé vyšetrovanie len natiahne a vôbec nepomôže objasniť nehodu,“ napísala Holečková.
