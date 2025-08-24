Výlet pri mori sa zmenil na drámu: Šesť študentov sa už z vody nevrátilo, desiatky ďalších skončili v nemocnici

Výlet, ktorý sa mal niesť v znamení radosti, sa v Egypte zmenil na desivú tragédiu. Na pláži Abu Talat pri Alexandrii sa počas kúpania utopilo najmenej šesť študentov. Silné prúdy ich stiahli pod hladinu a ďalších 24 mladých ľudí utrpelo zranenia.
Ako píše The Sun, prvé hlásenia o tom, že sa študenti topia, zalarmovali záchranné zložky v Alexandrii. Na miesto okamžite vyrazilo 16 sanitiek a spustila sa veľká záchranná operácia. Šiestich študentov sa však už nepodarilo oživiť.
Zúfalý boj s vlnami
Niekoľko mladých ľudí dostalo pomoc priamo na pláži, ďalších museli hospitalizovať. Úrady okamžite uzavreli pláž Abu Talat a vyvesili červené varovné vlajky, ktoré jasne signalizujú zákaz vstupu do mora. More je podľa nich momentálne mimoriadne nebezpečné pre silné prúdy a vysoké vlny.
Miestne ministerstvo zdravotníctva zároveň vyzvalo verejnosť, aby nepodceňovala varovania a prísne dodržiavala všetky bezpečnostné pokyny. „Vyzývame obyvateľov aj turistov, aby sa správali zodpovedne a dbali na odporúčania,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Vyšetrovanie už prebieha
Minister zdravotníctva Khaled Abdel Ghaffa potvrdil, že všetkým zraneným sa okamžite dostalo odbornej pomoci. Úrady zároveň spustili vyšetrovanie, ktoré má odhaliť, či na pláži boli nastavené a dodržiavané potrebné bezpečnostné opatrenia.
Egypt zasiahla séria nešťastí
Táto tragédia nie je jedinou, ktorá v posledných dňoch otriasla Egyptom. Len nedávno sa pri letovisku Hurghada potopila turistická ponorka Sindbad. Na palube bolo 45 pasažierov, šesť z nich zomrelo a desiatky ďalších sa len zázrakom podarilo zachrániť.
Medzi turistami boli najmä Rusi, ale aj ľudia z Indie, Nórska či zo Švédska. Na palube bolo aj päť Egypťanov. Deväť zranených zostáva podľa úradov v kritickom stave.
