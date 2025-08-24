Umelecký svet smúti: Zomrel herec, ktorý sa do histórie zapísal nezabudnuteľnými postavami v seriáloch aj vo filmoch

Vo veku 96 rokov zomrel v New Yorku herec a divadelný veterán Jerry Adler. Do sveta herectva sa dostal až vo vyššom veku, no napriek tomu stvárnil nezabudnuteľné postavy v obľúbených seriáloch, medzi nimi Hermana „Hesha“ Rabkina v kultových Sopranovcoch.
Ako pripomína portál Hollywood Reporter, Adler pôsobil dlhé roky najmä v zákulisí ako divadelný manažér na Broadwayi. Pred kameru sa postavil až po šesťdesiatke, no rýchlo si získal fanúšikov. Diváci si ho zapamätali nielen zo Sopranovcov, ale aj zo seriálov Dobrá manželka či Zachráň ma.
Od Broadwaya k herectvu
Adler sa narodil v Brooklyne a bol príbuzným slávnej hereckej pedagogičky Stelly Adler. Jeho kariéra začala už v 50. rokoch, keď sa stal asistentom produkcie na muzikáli Gentlemen Prefer Blondes (Gentlemani radšej preferujú blondínky). Ako stage manažér sa podieľal na inscenáciách ako My Fair Lady, Jablkový strom či Návrat domov.
Počas svojej divadelnej kariéry spolupracoval s hviezdami ako Arthur Miller, Marlene Dietrich, Orson Welles či Katharine Hepburn. O nej mal aj známu historku: „Hepburn dokázala presvedčiť stavebných robotníkov, aby počas jej piesne zastavili prácu, lebo hluk rušil predstavenie,“ spomínal Adler.
Veľký zlom v 90. rokoch
Pred kameru sa dostal až v 90. rokoch. Zahral si v seriáloch Severné pobrežie (Northern Exposure), Blázniví rodičia (Mad About You) či Transparentní (Transparent). Najväčší úspech mu priniesla postava Hermana „Hesha“ Rabkina v Sopranovcoch, kde bol poradcom mafiánskeho bosa Tonyho v podaní Jamesa Gandolfiniho.
Adler sa objavil aj ako právnik Howard Lyman v Dobrej manželke a hasičský náčelník Sidney Feinberg v seriáli Zachráň ma. Diváci ho mohli vidieť aj vo filmoch Záhada v Manhattane (1993), Útek s vraždou (1996), Kto je tu šéfka? (In Her Shoes, 2005), Synecdoche, New York (2008) a Najbrutálnejší rok (2014). „Je zvláštne, keď celý život pracujete v zákulisí a nikto o vás nevie. A zrazu vás televízia spraví známym,“ povedal v jednom z rozhovorov v roku 2017.
Návrat na Broadway a spomienky
Na Broadway sa vrátil aj ako herec v roku 2000 v komédii Vyšší než trpaslík. V roku 2015 sa predstavil v hre Ryba v tme. V máji 2024 vydal knihu spomienok Príliš vtipné na slová: Zákulisné príbehy z Broadwaya, televízie a filmov. Po Jerrym Adlerovi zostala manželka, psychologička Joan Laxman, ktorú si vzal v roku 1994, a štyri dcéry Alisa, Amy, Laura a Emily.
