Umelecký svet smúti: Zomrel herec, ktorý sa do histórie zapísal nezabudnuteľnými postavami v seriáloch aj vo filmoch

Ilustračná foto: Pixabay

Nina Malovcová
Zomrel herec známy zo seriálov Sopranovci, Dobrá manželka či Zachráň ma.

Vo veku 96 rokov zomrel v New Yorku herec a divadelný veterán Jerry Adler. Do sveta herectva sa dostal až vo vyššom veku, no napriek tomu stvárnil nezabudnuteľné postavy v obľúbených seriáloch, medzi nimi Hermana „Hesha“ Rabkina v kultových Sopranovcoch.

Ako pripomína portál Hollywood Reporter, Adler pôsobil dlhé roky najmä v zákulisí ako divadelný manažér na Broadwayi. Pred kameru sa postavil až po šesťdesiatke, no rýchlo si získal fanúšikov. Diváci si ho zapamätali nielen zo Sopranovcov, ale aj zo seriálov Dobrá manželka či Zachráň ma.

Od Broadwaya k herectvu

Adler sa narodil v Brooklyne a bol príbuzným slávnej hereckej pedagogičky Stelly Adler. Jeho kariéra začala už v 50. rokoch, keď sa stal asistentom produkcie na muzikáli Gentlemen Prefer Blondes (Gentlemani radšej preferujú blondínky). Ako stage manažér sa podieľal na inscenáciách ako My Fair Lady, Jablkový strom či Návrat domov.

Počas svojej divadelnej kariéry spolupracoval s hviezdami ako Arthur Miller, Marlene Dietrich, Orson Welles či Katharine Hepburn. O nej mal aj známu historku: „Hepburn dokázala presvedčiť stavebných robotníkov, aby počas jej piesne zastavili prácu, lebo hluk rušil predstavenie,“ spomínal Adler.

Veľký zlom v 90. rokoch

Pred kameru sa dostal až v 90. rokoch. Zahral si v seriáloch Severné pobrežie (Northern Exposure), Blázniví rodičia (Mad About You) či Transparentní (Transparent). Najväčší úspech mu priniesla postava Hermana „Hesha“ Rabkina v Sopranovcoch, kde bol poradcom mafiánskeho bosa Tonyho v podaní Jamesa Gandolfiniho.

Adler sa objavil aj ako právnik Howard Lyman v Dobrej manželke a hasičský náčelník Sidney Feinberg v seriáli Zachráň ma. Diváci ho mohli vidieť aj vo filmoch Záhada v Manhattane (1993), Útek s vraždou (1996), Kto je tu šéfka? (In Her Shoes, 2005), Synecdoche, New York (2008) a Najbrutálnejší rok (2014). „Je zvláštne, keď celý život pracujete v zákulisí a nikto o vás nevie. A zrazu vás televízia spraví známym,“ povedal v jednom z rozhovorov v roku 2017.

Návrat na Broadway a spomienky

Na Broadway sa vrátil aj ako herec v roku 2000 v komédii Vyšší než trpaslík. V roku 2015 sa predstavil v hre Ryba v tme. V máji 2024 vydal knihu spomienok Príliš vtipné na slová: Zákulisné príbehy z Broadwaya, televízie a filmov. Po Jerrym Adlerovi zostala manželka, psychologička Joan Laxman, ktorú si vzal v roku 1994, a štyri dcéry Alisa, Amy, Laura a Emily.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Oslobodené obce a výmena zajatcov: Ukrajinská armáda hlási úspech, situácia pri Pokrovsku je však stále…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac