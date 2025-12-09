Vyjadrenie Putina, na ktoré všetci čakali: Kremeľ okomentoval útok na NATO aj obnovenie ZSSR

Ilustračná foto: SITA / AP / ChatGPT

Roland Brožkovič
TASR
Obnova ZSSR vraj nie je možná.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok rázne odmietol tvrdenia európskych krajín, že ruský prezident Vladimir Putin sa usiluje o obnovu Sovietskeho zväzu (ZSSR). Správy o jeho údajných plánoch napadnúť členský štát NATO Peskov označil za „úplnú hlúposť“. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Západní lídri dlhodobo varujú, že v prípade víťazstva na Ukrajine by Putin mohol jedného dňa zaútočiť aj na NATO. Ruský prezident však tieto tvrdenia opakovane odmieta a sám uviedol, že vzhľadom na vojenskú prevahu Aliancie nad Ruskom by to nebol rozumný krok.

Kremeľ to odmieta

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok Putina obvinil z ambície obnoviť „starý Sovietsky zväz“. Vyhlásil tiež, že Európa sa musí brániť proti údajným jasným ruským zámerom napadnúť NATO, ktoré podľa neho stanovujú ruské štátne doktríny. Reuters pripomína, že Putin v roku 2005 označil rozpad ZSSR za najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia.

„Nie je to pravda,“ reagoval Peskov na Merzove vyjadrenia. „Vladimir Putin nechce obnoviť ZSSR, pretože to nie je možné, a sám to opakovane potvrdil,“ pokračoval hovorca Kremľa. „Hovoriť o tom nie je voči našim partnerom úctivé. Zrejme to pán Merz nevie,“ dodal. „Pokiaľ ide o údajné prípravy útoku na NATO, je to úplná hlúposť,“ uzavrel Peskov.

