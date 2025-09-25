Vyhrali by, no vládnuť by nevedeli: PS by muselo hľadať partnerov, možné vládne koalície vychádzajú mimoriadne komplikovane

Foto: TASR (Pavel Neubauer)

Nina Malovcová
Cesta k stabilnej vláde by bola veľmi náročná.

Ak by sa parlamentné voľby konali práve teraz, najviac hlasov by získalo Progresívne Slovensko. Výsledky však naznačujú, že zostavenie stabilnej koalície by bolo mimoriadne komplikované a bez ďalších kompromisov by sa neobišlo.

Vyplýva to z prieskumu pre spravodajskú televíziu JOJ24, ktorý uskutočnila agentúra AKO.

PS na prvom mieste, Smer a Hlas za ním

Podľa výsledkov by Progresívne Slovensko získalo podporu 23,1 % voličov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 17,4 % a tretí Hlas-SD s výsledkom 11,0 %. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko (8,7 %), Republika (8,2 %), SaS (7,4 %) a KDH (7,2 %). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by zostali Demokrati so ziskom 4,9 % hlasov.

Foto: SITA – AP

Slovenská národná strana (SNS) by podľa prieskumu získala 4,6 %, čo znamená, že by sa do parlamentu nedostala. Táto skutočnosť by výrazne skomplikovala situáciu pre Smer-SD a Hlas-SD, keďže by prišli o potenciálneho koaličného partnera.

Rozdelenie mandátov a zložité rovnice

Agentúra AKO zároveň odhaduje aj rozdelenie poslaneckých kresiel. Progresívne Slovensko by obsadilo 42 mandátov, Smer-SD 31 a Hlas-SD 20. Hnutie Slovensko by získalo 16 mandátov, Republika 15, SaS 13 a KDH 13.

Ani jeden politický blok by tak nemal jednoduchú cestu k väčšine. Napríklad koalícia PS, SaS a KDH by spolu disponovala 68 mandátmi, stále by im však chýbal partner, aby sa dostali na hranicu 76 kresiel.

Nerozhodnutí môžu zamiešať karty

Prieskum zároveň ukázal, že výsledky volieb sú stále veľmi otvorené. Až 19,2 % respondentov nevedelo, ktorú stranu by volilo. Ďalších 14,0 % uviedlo, že by sa na voľbách nezúčastnilo, a 4,6 % odmietlo odpovedať. Vysoký podiel nerozhodnutých voličov znamená, že volebné preferencie sa môžu výrazne meniť až do samotného hlasovania.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Aliancia sa nechce len prizerať: Rutte vysvetlil, čo čaká ruské stroje pri ďalšom nebezpečnom prekročení…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac