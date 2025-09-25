Vyhrali by, no vládnuť by nevedeli: PS by muselo hľadať partnerov, možné vládne koalície vychádzajú mimoriadne komplikovane

Ak by sa parlamentné voľby konali práve teraz, najviac hlasov by získalo Progresívne Slovensko. Výsledky však naznačujú, že zostavenie stabilnej koalície by bolo mimoriadne komplikované a bez ďalších kompromisov by sa neobišlo.
Vyplýva to z prieskumu pre spravodajskú televíziu JOJ24, ktorý uskutočnila agentúra AKO.
PS na prvom mieste, Smer a Hlas za ním
Podľa výsledkov by Progresívne Slovensko získalo podporu 23,1 % voličov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 17,4 % a tretí Hlas-SD s výsledkom 11,0 %. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko (8,7 %), Republika (8,2 %), SaS (7,4 %) a KDH (7,2 %). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by zostali Demokrati so ziskom 4,9 % hlasov.
Slovenská národná strana (SNS) by podľa prieskumu získala 4,6 %, čo znamená, že by sa do parlamentu nedostala. Táto skutočnosť by výrazne skomplikovala situáciu pre Smer-SD a Hlas-SD, keďže by prišli o potenciálneho koaličného partnera.
Rozdelenie mandátov a zložité rovnice
Agentúra AKO zároveň odhaduje aj rozdelenie poslaneckých kresiel. Progresívne Slovensko by obsadilo 42 mandátov, Smer-SD 31 a Hlas-SD 20. Hnutie Slovensko by získalo 16 mandátov, Republika 15, SaS 13 a KDH 13.
Ani jeden politický blok by tak nemal jednoduchú cestu k väčšine. Napríklad koalícia PS, SaS a KDH by spolu disponovala 68 mandátmi, stále by im však chýbal partner, aby sa dostali na hranicu 76 kresiel.
Nerozhodnutí môžu zamiešať karty
Prieskum zároveň ukázal, že výsledky volieb sú stále veľmi otvorené. Až 19,2 % respondentov nevedelo, ktorú stranu by volilo. Ďalších 14,0 % uviedlo, že by sa na voľbách nezúčastnilo, a 4,6 % odmietlo odpovedať. Vysoký podiel nerozhodnutých voličov znamená, že volebné preferencie sa môžu výrazne meniť až do samotného hlasovania.
