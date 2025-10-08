Vyhral astronomických 120 miliónov eur: Muž sa o výhru 2 týždne neprihlásil, toto boli jeho výherné čísla

Uhádol všetky čísla vyžrebované 23. septembra. Ide o muža z berlínskej štvrte Charlottenburg-Wilmersdorf vo veku 30 – 60 rokov, oznámila v stredu spoločnosť Lotto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výherca prišiel do sídla spoločnosti v Berlíne v utorok. Predložil tiket s výhernými číslami 7 – 18 – 31 – 32 – 33 a doplnkovými euročíslami 10 a 11. Do stávky investoval 19 eur.
Správu musel najprv vstrebať
„Dal si na čas, pretože správu o výhre musel najprv vstrebať,“ uviedla spoločnosť Lotto. Dodala, že muž bol v jej sídle hodinu a „pôsobil veľmi pokojne a sebavedomo“. Čo chce robiť s výhrou, však neprezradil.
„No nezdalo sa, že by chcel vo svojom živote urobiť nejaké zásadné zmeny,“ konštatovala vo vyhlásení spoločnosť Lotto.
Budúci týždeň budú výhercovi peniaze prevedené na určený účet. Zároveň dostane potvrdenie o ich vyplatení, ktoré predloží banke a daňovému úradu ako doklad, že nejde o pranie špinavých peňazí ani iný výnos z trestnej činnosti. Takéto výhry z hazardných hier nepodliehajú dani, úroky však zdaňované sú.
Výherca mal v zásade od 1. januára 2026 tri roky na to, aby sa prihlásil. Až potom by výhra prepadla. Maximálny jackpot 120 miliónov eur v Eurojackpote padol doteraz sedemkrát. Získali ho štyria výhercovia z Nemecka, dvaja z Dánska a jeden z Nórska.
