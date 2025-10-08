Vyhral astronomických 120 miliónov eur: Muž sa o výhru 2 týždne neprihlásil, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Michaela Olexová
TASR
Až po dvoch týždňoch sa prihlásil výherca 120 miliónov eur v lotérii Eurojackpot.

Uhádol všetky čísla vyžrebované 23. septembra. Ide o muža z berlínskej štvrte Charlottenburg-Wilmersdorf vo veku 30 – 60 rokov, oznámila v stredu spoločnosť Lotto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Výherca prišiel do sídla spoločnosti v Berlíne v utorok. Predložil tiket s výhernými číslami 7 – 18 – 31 – 32 – 33 a doplnkovými euročíslami 10 a 11. Do stávky investoval 19 eur.

Správu musel najprv vstrebať

„Dal si na čas, pretože správu o výhre musel najprv vstrebať,“ uviedla spoločnosť Lotto. Dodala, že muž bol v jej sídle hodinu a „pôsobil veľmi pokojne a sebavedomo“. Čo chce robiť s výhrou, však neprezradil.

„No nezdalo sa, že by chcel vo svojom živote urobiť nejaké zásadné zmeny,“ konštatovala vo vyhlásení spoločnosť Lotto.

Ilustračná foto: Pexels

Budúci týždeň budú výhercovi peniaze prevedené na určený účet. Zároveň dostane potvrdenie o ich vyplatení, ktoré predloží banke a daňovému úradu ako doklad, že nejde o pranie špinavých peňazí ani iný výnos z trestnej činnosti. Takéto výhry z hazardných hier nepodliehajú dani, úroky však zdaňované sú.

Výherca mal v zásade od 1. januára 2026 tri roky na to, aby sa prihlásil. Až potom by výhra prepadla. Maximálny jackpot 120 miliónov eur v Eurojackpote padol doteraz sedemkrát. Získali ho štyria výhercovia z Nemecka, dvaja z Dánska a jeden z Nórska.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
