Všetkých 179 ľudí by prežilo: Najhoršie letecké nešťastie v krajine mohlo skončiť inak, stačila jediná zmena

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Tragédia v Južnej Kórei mala iný dôvod, simulácia ukázala fatálnu chybu na letisku.

Všetkých 179 ľudí, ktorí v decembri 2024 zahynuli pri havárii juhokórejského lietadla, by prežilo, keby na sa konci letiskovej dráhy nenachádzala betónová konštrukcia, do ktorej lietadlo narazilo. Vyplýva to zo štvrtkovej simulácie incidentu, ktorej výsledky zverejnila kórejská opozícia.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na letisku Muan na juhozápade krajiny, kde lietadlo juhokórejských aerolínií Jeju Air pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo. Nehodu prežili len dve letušky, ktoré sedeli v zadnej časti lietadla.

Betónová konštrukcia vyvolala pobúrenie rodín obetí

Prítomnosť betónovej konštrukcie, v ktorej je umiestnený rádiový navigačný systém a ktorá slúži na navádzanie lietadiel pri pristávaní, vyvolala pobúrenie a protesty rodín obetí. Medzinárodné smernice pre bezpečnosť letectva stanovujú, že takéto navigačné zariadenia by mali byť vyrobené z krehkých alebo rozbitných materiálov.

Foto: SITA/AP

Podľa opozičnej poslankyne Kim Un-hje simulácia, ktorej vypracovanie zadala kórejská vláda, viedla k záveru, že ak by lietadlo do spomínanej konštrukcie nenarazilo, všetci pasažieri by vyviazli len s ľahkými zraneniami.

„Ak by navigačné zariadenie na letisku Muan bolo chránené krehkou konštrukciou, lietadlo by pravdepodobne prerazilo obvodové oplotenie a výsledný náraz by nebol dostatočne silný na to, aby spôsobil vážne zranenia,“ uvádza sa v správe. Keby lietadlu nebola v dráhe prekážka, šmýkalo by sa približne 770 metrov, kým by sa zastavilo, vyplýva tiež zo záverov štúdie.

