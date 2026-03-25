Polícia dokumentuje vraždu v Banskej Bystrici: 27-ročný muž mal zaútočiť sekerou na svojho otca. Ten neprežil

V banskobystrickej mestskej časti Uľanka v stredu po útoku sekerou zomrel 51-ročný muž. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Syn zaútočil na otca
Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 27-ročný muž zaútočiť sekerou na 51-ročného muža. Ten utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Podľa informácií portálu TV Noviny išlo o syna a jeho otca.
Podľa polície podozrivému z trestného činu vraždy obmedzili osobnú slobodu. „Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ ukončili policajti.
