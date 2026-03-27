Vrátili mu 440-tisíc eur: Progresívne Slovensko definitívne vylúčilo svojho člena, strana mala pochybnosti

Foto: TASR/Martin Baumann

Roland Brožkovič
Pekár mal v PS pozastavené členstvo pre nejasné informácie o pôvode majetku.

Rozhodcovská komisia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) v piatok vylúčila exposlanca parlamentu Martina Pekára z hnutia po oboznámení sa s podnetmi podanými na jeho osobu. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia PS.

Pekár mal v PS pozastavené členstvo pre nejasné informácie o pôvode majetku, ale aj pre „nepravdy o okolnostiach jeho odchodu z firmy, v ktorej pôsobil“, takisto aj pre opakované porušenia vnútrostraníckych pravidiel a nevhodné správanie voči členkám a zamestnankyniam hnutia.

„O čistote nášho financovania nesmie byť ani náznak pochybnosti, preto sme pánovi Pekárovi vrátili všetky dary a pôžičky do posledného centu. Následne musel odísť,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka. Deklaruje, že v PS platia vysoké etické štandardy a oproti iným stranám v hnutí konajú „veľmi tvrdo a rázne“ pri najmenšom podozrení. Podľa Aktualít malo ísť o 440-tisíc eur.

Na vysvetlenie mal vraj čas

Hnutie tvrdí, že Pekár mal na vysvetlenie podozrení a predloženie dokumentov, ktoré by ich vyvrátili, niekoľko týždňov a nie len 48 hodín. „Kým nám pán Pekár tvrdil, že dokáže vydokladovať svoje príjmy len za tri roky, v médiách sa oháňa údajne desaťročnými prehľadmi. Zároveň klame o tom, že sa kolegyni ospravedlnil za nevhodné správanie a sexuálne narážky. Naopak, ďalej ich zľahčoval,” uviedla predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Dodala, že podnet na rozhodcovskú komisiu bol načasovaný tak, aby v prípade rozhodnutia v jeho prospech mohol kandidovať na stranícke funkcie. „Jeho argument, že toto konanie mu znemožnilo zúčastniť sa na nadchádzajúcom sneme, jednoducho neobstojí. Rovnako ako tvrdenie, že reprezentuje akúsi veľkú vetvu v PS. Dvadsať členov a členiek predsedníctva o pozastavení jeho členstva rozhodlo jednohlasne,” povedala.

PS takisto zdôraznilo, že vzhľadom na pôsobenie Pekára v súkromnej sfére mohlo v roku 2023 jeho majetok preverovať iba z verejných zdrojov. „Pekár sa napriek opakovaným žiadostiam nedokázal obhájiť. Závery rozhodcovskej komisie to potvrdzujú,” dodala Mesterová.

Pekár vyzýval rozhodcovskú komisiu, aby zrušila rozhodnutie vedenia hnutia o pozastavení jeho členstva v PS. Kritizoval postup komisie, ktorá mu podľa jeho slov stanovila 48-hodinovú lehotu na vyjadrenie sa k podnetom. Už skôr odmietol medializované informácie o nejasnom pôvode finančných darov pre hnutie. Situáciu, ktorá vyústila do pozastavenia jeho členstva v hnutí, vnímal ako cielený zásah do vnútrostraníckeho procesu, konkrétne do výsledku sobotného (28. 3.) snemu PS.

