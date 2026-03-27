Kaliňákova Kukurica pod lupou: Úrad pre verejné obstarávanie preveruje rekonštrukciu za milióny

Reprofoto: Facebook/Jaroslav Naď, TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Zákazka za desiatky miliónov pod kontrolou.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preveruje zákazku na stavebné práce v rámci rekonštrukcie internátu Hviezda v Bratislave, známeho pod názvom Kukurica. Verejné obstarávanie vyhlásila Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) v decembri 2024.

Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku ÚVO. „Úrad pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu informuje, že dňa 26. marca 2026 sa začalo konanie vo veci zákazky Rekonštrukcia internátu Hviezda – stavebné práce,“ uviedol úrad. Kontrolu realizuje na základe vlastného podnetu.

Miliónová zákazka a dodatky

Predmetom zákazky boli stavebné práce zahrňujúce rekonštrukciu internátu Hviezda a vytvorenie nového funkčného využitia, ktoré počíta s kombináciou spoločenských, kancelárskych a ubytovacích priestorov pre zamestnancov Ministerstva obrany SR. Koncom mája 2025 uzavrela BARMO zmluvu o dielo v hodnote takmer 32 miliónov eur s DPH. Neskôr podpísala s dodávateľom viacero dodatkov, pričom aktuálna hodnota zákazky predstavuje vyše 35 miliónov eur vrátane DPH.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Viaceré opozičné strany rekonštrukciu Kukurice kritizujú. Hovoria napríklad o predraženom vybavení. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) postup obnovy obhajoval. Vybavenie označil za kvalitné, predraženie odmietol.

