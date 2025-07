„Volodymyr, dokážete zasiahnuť Moskvu a Petrohrad?“ pýtal sa Trump. Zelenskyj mu odpovedal, že áno, ak dostanú zbrane

Americký prezident Donald Trump podľa tvrdení denníka Financial Times (FT) v súkromnom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podporil Ukrajinu v jej leteckých útokoch hlboko na ruskom území a dokonca sa pýtal, či by dokázali zasiahnuť Moskvu, ak by im Spojené štáty poskytli zbrane dlhého doletu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Denník sa odvoláva na dva anonymné zdroje oboznámené s telefonátom zo 4. júla. Z ich vyjadrení taktiež vyplýva, že Trump so Zelenským rokovali aj o novej dodávke amerických taktických rakiet dlhého doletu ATACMS. Biely dom sa k medializovanej správe dosiaľ nevyjadril.

„Volodymyr, dokážete zasiahnuť Moskvu? Dokážete zasiahnuť aj Petrohrad?“ citovali Trumpa zdroje denníka FT. Zelenskyj podľa nich odpovedal, že „určite, pokiaľ im na to Spojené štáty poskytnú zbrane“. Zdroje tvrdia, že tak Trump skúša taktiku, ktorá má „Rusov bolieť a Kremeľ prinúti zasadnúť za rokovací stôl“.

Podobnú správu o priebehu telefonátu priniesol v utorok aj denník The Washington Post. Podľa jeho informácií sa Trump so Zelenským zhováral o útoku na Moskvu a Petrohrad a zvažoval pritom Ukrajincom poskytnúť riadené rakety dlhého doletu Tomahawk ako spôsob nátlaku.

