Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko. Do parlamentu by sa dostalo až 8 politických strán

Klaudia Oselská
SITA
Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD.

Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici marca, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24. Prieskum agentúra AKO robila v dňoch 10. až 18. marca 2026 na vzorke 1 000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo až 8 politických strán

Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD, ktorej by odovzdalo svoj hlas 17,1 percenta opýtaných. Za ňou nasleduje strana Hlas-SD (8,7 percenta), ktorá by zviedla tesný súboj s Hnutím Slovensko (8,6 percenta) a Republikou (8,6 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj Sloboda a Solidarita (7,7 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (7,2 percenta) a Demokrati (5,8 percenta).

Naopak, pred bránami Národnej rady by zostali Slovenská národná strana (4,8 percenta) a Maďarská aliancia (4,1 percenta). Pod hranicou zvoliteľnosti by skončili aj Sme rodina (3,9 percenta) či Právo na pravdu (2,3 percenta), ostatné subjekty by získali menej ako jedno percento hlasov.

Do Národnej rady by sa dostalo osem strán. Oproti februárovému prieskumu klesli preferencie všetkých politických strán s výnimkou Smeru-SD (stúpli o 0,7 percentuálneho bodu), Sme rodina a Právo na pravdu. Preferencie SNS zostali na rovnakej úrovni.

Prieskum zároveň ukázal, že rozhodnutých voličov ubudlo

Účasť vo voľbách deklarovalo 63,7 percenta opýtaných, čo je oproti februáru pokles o 6,5 percentuálneho bodu. Naopak, 19,3 percenta respondentov uviedlo, že sa nevie rozhodnúť, koho voliť. Spolu 12,1 percenta opýtaných by k voľbám nešlo a 4,9 percenta nechcelo odpovedať.

Z pohľadu možného rozdelenia mandátov by PS získalo 36 kresiel v parlamente. Smer-SD by mal 31 mandátov, Hlas-SD 16, Hnutie Slovensko a Republika by mali zhodne po 15 poslancov. SaS by získala 14 mandátov, KDH 13 a Demokrati 10.

Smer-SD by koalíciu s Hlasom-SD a Republikou nezostavil, spolu by mali len 62 mandátov. Potenciálnu pohodlnú väčšinu s 88 poslancami by podľa modelu mohli vytvoriť Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, SaS, KDH a Demokrati. Bez Matovičovho Hnutia Slovensko by však mali len 73 mandátov, čo by na vytvorenie parlamentnej väčšiny nestačilo.

U mladých dominuje PS a u starších voličov Smer-SD

Najmladší voliči vo veku 18 až 33 rokov výrazne preferujú PS, ktoré v tejto skupine dosahuje viac ako tretinovú podporu. Silné postavenie má medzi mladými aj SaS a Hnutie Slovensko. Naopak, u starších voličov, najmä vo veku nad 66 rokov, dominuje Smer-SD, nasledovaný Hlasom-SD a KDH. PS je v tejto vekovej skupine až za nimi.

V stredných vekových kategóriách (34 – 65 rokov) je podpora vyrovnanejšia, no vedú najmä Smer-SD a PS. Progresívne Slovensko má najsilnejšiu podporu medzi vysokoškolsky vzdelanými voličmi, kde výrazne vedie. V tejto skupine sa darí aj SaS a Demokratom.

Naopak, medzi voličmi so základným vzdelaním alebo bez maturity vedie Smer-SD, nasledovaný Hnutím Slovensko a stranou Hlas-SD. V skupine so stredoškolským vzdelaním s maturitou je rozloženie podpory vyrovnanejšie, no na čele zostávajú PS a Smer-SD.

PS dominuje najmä v Bratislavskom kraji, kde dosahuje najvyššiu podporu. Silnú pozíciu má aj v Trnavskom a Žilinskom kraji. Smer-SD vedie vo viacerých regiónoch, najmä v Trenčianskom, Nitrianskom, Košickom a Prešovskom kraji. V Banskobystrickom kraji sa o prvé miesto delí s Republikou.

Pozri aj tento článok
Slovensko má záujem o nákup a prepravu rumunského plynu. Uviedol Robert Fico

Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
