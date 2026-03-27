Slovensko má záujem o nákup a prepravu rumunského plynu. Uviedol Robert Fico

Slovensko by mohlo mať záujem o rumunský zemný plyn aj o jeho prepravu cez existujúcu infraštruktúru založenú na komerčnej báze. Po rokovaní s rumunským premiérom Iliom Bolojanom to v Bukurešti v piatok vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico. Svoje vyjadrenie dal do súvisu s európskou snahou odstrihnúť sa od ruských energetických zdrojov. Bolojan vyzdvihol vzťahy medzi krajinami aj vzájomný obchod.
Slovensko má záujem o plyn z Rumunska
„Pozorne sledujeme takzvaný projekt v rámci Čierneho mora – Neptun Deep, ktorý má zabezpečiť pomerne výrazný prísun zemného plynu do Rumunska. Prejavili sme záujem a povedali sme, že pokiaľ Rumunsko bude mať úmysel vyvážať tento plyn mimo územia svojej vlastnej krajiny, teda nepoužívať ho len na vlastnú spotrebu, Slovensko ponúka využitie existujúcej infraštruktúry a na komerčnej báze sa budeme o tento plyn zaujímať.
Pretože padli politické, ideologické rozhodnutia, že v roku 2027 sa skončí dovoz akéhokoľvek ruského plynu a ruskej ropy na územie Slovenskej republiky. Toto je spolupráca, ktorá nás osobitne zaujíma,“ vyhlásil slovenský premiér.
Ako obaja predsedovia vlád informovali, štáty spolupracujú aj v kultúrnej či obrannej oblasti. Slovenská ministerka kultúry Martina Šimkovičová pri tejto príležitosti v Bukurešti podpísala so svojím náprotivkom Andrásom Demeterom dohodu o spolupráci.
Slovenská delegácia, v ktorej je premiér Fico, ministerka Šimkovičová, šéf rezortu obrany Robert Kaliňák a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, sa má v piatok popoludní ešte stretnúť aj so Slovákmi žijúcimi v Rumunsku.
