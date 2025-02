Vojna môže skončiť do niekoľkých týždňov: Rusko bude akceptovať prítomnosť európskych mierových síl na Ukrajine, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že už tento alebo na budúci týždeň by sa mohol stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vyhlásil tiež, že Rusko bude akceptovať prítomnosť európskych mierových síl na Ukrajine po uzavretí prímeria a že vojna môže skončiť už do niekoľkých týždňov. TASR o tom píše podľa agentúr AP a AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vzťahy medzi Zelenským a Trumpom sa minulý týždeň vyostrili. Ukrajinský prezident v stredu vyhlásil, že Trump žije v ruskej „dezinformačnej bubline“, čím reagoval na Trumpove vyjadrenia, že za vojnu, ktorú rozpútalo Rusko, môže Ukrajina. Trump následne povedal, že Zelenskyj je „diktátor bez volieb“ a vyzval ho, aby „konal rýchlo, inak mu nezostane žiadna krajina“.

Podľa Trumpa by sa vojna na Ukrajine mohla skončiť do „niekoľkých týždňov“. Americký prezident si zároveň myslí, že jeho ruský náprotivok Vladimir Putin bude akceptovať nasadenie európskych mierových jednotiek na Ukrajine po uzavretí prímeria. „Áno, prijme to. Položil som mu túto otázku,“ povedal Trump, podľa ktorého po uzavretí dohody Putin „nebude túžiť po svetovej vojne.“

Trump sa tak vyjadril po návšteve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Bielom dome, ktorý novozvoleného prezidenta USA navštívil ako prvý európsky líder.