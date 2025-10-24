Vodiči, zlá správa: Zásoby ropy sú pod priemerom, tankovanie bude drahšie. Sankcie voči Rusku dvíhajú ceny

Analytici predpovedajú, že ceny benzínu a nafty na pumpách budú počas budúceho týždňa mierne stúpať.

Spotrebiteľské ceny bežného a prémiových benzínov, ale aj nafty počas 42. týždňa klesali. Ceny benzínov klesali už päť týždňov a dosiahli najnižšie hodnoty od polovice júla. Klasická aj prémiová nafta zlacneli najviac za posledné dva mesiace, stále sú však drahšie ako pred rokom. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Klasický benzín spolu s prémiovými benzínmi pokračovali v zlacňovaní od polovice septembra, dosiahli najnižšiu úroveň za tri mesiace. Ceny motorovej nafty klesali druhý týždeň za sebou, boli najnižšie od polovice augusta,“ uviedol úrad.

Liter benzínu 95 sa predával v priemere za 1,5 eura (medzitýždňovo -1,3 centa), liter prémiových benzínov za 1,708 eura (medzitýždňovo -1,4 centa). Bežná nafta stála 1,429 eura za liter, čo je v medzitýždňovom porovnaní zníženie o 2,4 centa. Prémiové druhy nafty sa predávali za 1,631 za liter, ide tak o medzitýždňový pokles o 2,3 centa.

Aktuálne ceny benzínov boli medziročne nižšie, benzín 95 o 1,2 % a prémiové benzíny o 0,3 %. Naopak, motorová nafta sa predávala drahšie ako vlani v októbri, základná nafta o 0,4 % viac a prémiová o 1,6 %.

Plyn ostáva takmer nezmenený

Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. Výnimkou bol skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorého cena klesla o 1,7 centa na 1,579 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) bola za jeden kilogram 1,7 eura. Skvapalnený ropný plyn (LPG) ostal na úrovni z úvodu októbra, pričom liter stál 0,676 eura.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8,2 %, LNG o 5,3 % a ekologický bioLNG o 27,4 %.

Ekologický plyn bioLNG medzitýždňovo zlacnel o 6,1 centa za kilogram na 1,783 eura. Vodík stál dlhodobo nezmenených 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za jednu kWh (kilowatthodinu) pri rýchlosti nabíjania AC, teda striedavým prúdom,“ dodal úrad.

Budúci týždeň sa situácia otočí

Pokles cien na čerpacích staniciach sa zastaví, pričom hrozí zdražovanie. Na budúci týždeň očakáva analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík stagnáciu až mierny rast cien pohonných látok v rozmedzí jedného až troch centov, a to z dôvodu prudkého nárastu ceny ropy počas aktuálneho týždňa.

Ceny ropy sa počas tohto týždňa podľa analytika odrazili od silnej úrovne 60 USD (51,75 eura) za barel a impulzívne cena rastie o takmer sedem percent od začiatku týždňa. Pokiaľ bude tento rast pokračovať, tak predpokladá opäť obrat klesajúceho trendu cien pohonných látok na Slovensku.

Trh reaguje najmä na nové americké sankcie voči ruským ropným firmám Rosnefť a Lukoil, ktoré obmedzujú transakcie v dolároch a zvyšujú neistotu okolo tokov ruskej ropy. Súbežne EÚ schválila ďalší sankčný balík namierený aj proti takzvanej tieňovej tankerovej flotile a potvrdila plán ukončiť dovoz ruského LNG,“ uviedol Bajzík.

Zásoby ropy pod pätročným priemerom

Zároveň spresnil, že podľa amerických dát klesli minulý týždeň komerčné zásoby ropy o približne jeden milión barelov na 422,9 milióna, čo sú asi štyri percentá pod päťročným priemerom pre toto obdobie. Trh je podľa neho citlivý na správy o dodávkach a zásobách, pričom výkyvy cien môžu byť výraznejšie.

Dôležité bude preto sledovať, do akej miery sa sankcie reálne pretavia do menších tokov ruskej roky k ázijským odberateľom a či ich výpadok nahradia iní producenti.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC+) medzitým od novembra tohto roka zvyšuje ťažbu len veľmi pozvoľna o približne 137.000 barelov denne, čo naznačuje snahu udržať trh vybalansovaný a nepreklopiť sa do prebytku,“ dodal Bajzík.

