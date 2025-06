Vodiči, zbystrite: Na jednej z najznámejších slovenských čerpacích staníc nenatankujete, oddnes je zatvorená

Azda každý motorista, ktorý aspoň sporadicky jazdí po diaľnici D1 v úseku medzi Popradom a Liptovským Mikulášom, pozná populárnu pumpu na Štrbe. Táto čerpacia stanica značky Slovnaft ponúka okrem štandardných služieb aj krásny výhľad na Vysoké Tatry.

Práve preň si tu mnohí vodiči naplánujú prestávku, no v týchto dňoch môžu ostať prekvapení. Samozrejme, výhľad na ikonické slovenské pohorie si vychutnať môžu, no nedoplnia si tu palivo a nedajú si tu tradičné občerstvenie. Ako totiž uvádza spoločnosť MOL Group na svojom webe, čerpacia stanica Slovnaft na Štrbe bude na nejaký čas uzatvorená. Dôvodom by mala byť modernizácia priestorov.

Už od 23. apríla na nej prebiehali rekonštrukčné práce, pre ktoré bola jej prevádzka značne obmedzená. Od stredy 4. júna sa však úplne na viac ako mesiac uzatvorí a svoje brány v novom šate znova otvorí 15. júla. „Ďakujeme vám za porozumenie a tešíme sa, že vám už čoskoro prinesieme nové služby v modernejšom prostredí,“ uvádza MOL Group.

Ako ďalej kompetentní pripomínajú, najbližšie čerpacie stanice pod hlavičkou Slovnaft sa nachádzajú v Poprade, Svite a Liptovskom Hrádku. Vodiči, vrátane kamionistov, by tak mali s touto dočasnou zmenou počítať a brať ju do úvahy pri plánovaní trasy.