Vodiči, veľký pozor: Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1, potrvá až do tohto dňa

Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 v úseku Trenčín – Dubnica nad Váhom (Nemšová) pred odpočívadlom Zamarovce. Dôvodom ja oprava vozovky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Až do konca týždňa
„Práce budú prebiehať v kilometri 129,000 až 129,500 – vonkajší jazdný pruh a odbočovací jazdný pruh na odpočívadlo Zamarovce. Obmedzenia potrvajú od pondelka do piatka do 14:00 hodiny,“ informovala hovorkyňa.
