Vodiči, radujte sa, ušetríte desiatky minút: Konečne otvorili úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou

Foto: Fb/Úrad vlády Slovenskej republiky

Martin Cucík
TASR
Po tlačovej konferencii za účasti Roberta Fica a ministra dopravy Jozefa Ráža slávnostne prestrihli pásku.

Novovybudovaná rýchlostná cesta R2 medzi Kriváňom a Mýtnou bola práve otvorená. Po štyroch rokoch od začiatku stavebných prác tak budú môcť motoristi využívať rýchlostnú cestu do Novohradu, ktorej súčasťou je aj najdlhší most na území Slovenska.

Úsek R2 Kriváň – Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Približne deväť kilometrov dlhá rýchlostná cesta je po väčšine vedená nad úrovňou povrchu. Úsek tvorí takmer 6,5 kilometra mostov vrátane najdlhšieho mosta na Slovensku s dĺžkou 4374 metrov.

Takmer o 40 miliónov drahšie

Stavebné práce na rýchlostnej ceste medzi Kriváňom a Mýtnou sa začali v roku 2021, výstavbu malo na starosti združenie firiem Doprastav, Strabag a Eurovia. Úsek mal byť pôvodne dokončený na jar 2024. Problémy a omeškanie spôsobila aj polstoročie stará skládka odpadu pri obci Kriváň. Skládka bola až desaťnásobne objemnejšia, než sa pôvodne predpokladalo, odstrániť sa ju podarilo na prelome rokov 2024 a 2025.

V uplynulých rokoch sa postupne zvýšila aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Začiatkom jesene sa zmluvná cena pohybovala na úrovni približne 270 miliónov eur.

Prejazdný by mali byť následne aj nadväzujúci úsek R2 z Mýtnej do Tomášoviec, ktorý je od polovice augusta uzavretý pre dokončovanie výstavby nového úseku rýchlostnej cesty. Po otvorení úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou získajú motoristi súvislé diaľničné spojenie z Bratislavy po Lučenec, výnimkou ostáva chýbajúci južný obchvat Zvolena.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čo robiť, ak sa vám na diaľnici pokazí auto? Toto musíte spraviť ako prvé. NDS…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac