Vodiči, pripravte si peňaženky, máme zlú správu: Takto sa vyvíjali ceny benzínu a nafty v posledných dňoch

Spotrebiteľské ceny najpoužívanejších pohonných látok v 47. týždni vzrástli. Obyčajný aj prémiové benzíny sa predávali za najvyššie priemerné ceny od začiatku apríla. Súčasne mierne vzrástli ceny obyčajnej motorovej nafty. Jej aktuálne ceny boli najvyššie od konca marca. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena 95-oktánového benzínu sa zvýšila o 1,6 centa na 1,548 eura, o rovnakú sumu vzrástla aj cena 98-oktánového benzínu, ktorý sa predával za 1,756 eura a nafta zdražela o 0,3 centa na 1,517 eura za liter. Prémiová nafta stála v priemere 1,714 eura za liter, jej cena sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenila.
Niektoré pohonné látky menili ceny len minimálne
Aktuálne ceny pohonných látok zostali nad úrovňou z minulého roka. Najpoužívanejší benzín 95 bol drahší o 2,8 %, prémiové benzíny o 2,7 %, najpredávanejšia základná nafta o 3,9 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu menili iba minimálne. Skvapalnený zemný plyn (LNG) sa predával za 1,596 eura za kilogram, medzitýždňovo zdražel o 0,5 centa. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) bola oproti predchádzajúcemu týždňu nižšia o dve desatiny centa, liter stál 0,675 eura. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,699 eura za kilogram, jeho cena ostala nezmenená.
Ekologický, nefosílny plyn bioLNG zostal na hodnote z predchádzajúceho týždňa, kilogram stál 1,783 eura. Vodík sa predával za stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní striedavým prúdom za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (jednosmerný prúd do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a súčasne pri ultra rýchlom nabíjaní (nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,2 %, LNG o 2,7 % a alternatívny plyn bioLNG o 23,8 %.
Nahlásiť chybu v článku