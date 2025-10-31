Vodiči, pripravte sa: Ceny benzínu a nafty vás budúci týždeň nepotešia, takto by mali vyzerať

Ceny pohonných látok môžu budúci týždeň rásť v rozmedzí jedného až troch centov z dôvodu rastu ceny ropy a geopolitických faktorov. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Na rope sa stretávajú tri sily, ktoré ťahajú ceny proti sebe. Po prvé, zásoby v USA prudko klesli a IEA (International Energy Agency) hlásila odlev približne o 6,9 milióna barelov medzitýždenne spolu s poklesom zásob benzínu a destilátov, čo je čistý ‚býčí‘ signál pre ropu,“ priblížil.
Viacero faktorov
Po druhé, OPEC+ uvoľňuje „ručnú brzdu“ len veľmi pozvoľna. „Kartel pokračuje v kvótovom prírastku približne +137 000 barelov denne každý mesiac. Ide o objem dostatočný na to, aby tlmil prudšie rally, no príliš malý na preliatie trhu do výrazného prebytku. Pre investorov a trh je kľúčové potvrdenie tempa, ak sa potvrdí súčasný ‚kvapkový‘ režim, trh ostane citlivý na každý fundamentálny šok,“ podčiarkol.
„Po tretie, geopolitika, sprísnené sankcie USA voči Rusku a epizodické napätie na Blízkom východe (Gaza) dvíhajú rizikovú prirážku, hoci reálne výpadky dodávok zatiaľ nevidíme. To znamená vyššiu volatilitu, ale nie automatický trvalý rast cien,“ dodal analytik XTB.
