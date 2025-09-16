Vodiči, pozor: Na rýchlostnej ceste R1 došlo k nehode, zasahujú hasiči aj leteckí záchranári. Dopravu odkláňajú

Záchranné zložky v súčasnosti zasahujú pri dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen. Cestu pre nákladnú dopravu uzavreli, pre osobné autá je obchádzka. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že obchádzka je zjazdom na Banskú Štiavnicu v smere na Ostrú Lúku a následne na R1. Dopravu na mieste riadi polícia.
Zasahujú všetky zložky
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici pripomenulo, že je to dopravná nehoda dodávky a kamióna. Na mieste zasahujú štyri vozidlá a 11 príslušníkov HaZZ. Polícia podotkla, že na mieste zasahujú aj leteckí záchranári.
Odporúčané články
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku