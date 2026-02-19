Vodiči nestíhajú platiť, najviac trpia mladí: Cena poistiek ide brutálne hore, rozdiely vo veku sú obrovské

Priemerná cena povinného zmluvného poistenia (PZP) na Slovensku vzrástla zo 118 eur v roku 2022 na 168 eur v roku 2025, čo predstavuje nárast o 42 %. Zároveň sa zdvojnásobil počet online zmlúv od roku 2020. Najvyššie poistné dlhodobo platia vodiči v Bratislavskom kraji, no najviac mladých poistencov prekvapivo eviduje Košický kraj. Vyplýva to z dát portálu Superpoistenie.sk.
Vývoj ostatných štyroch rokov ukazuje, že PZP systematicky zdražuje. Kým v roku 2022 predstavovala priemerná cena poistky 118 eur, v roku 2025 už dosahuje 168 eur. Za štyri roky tak ide o nárast o 42 %. Najvýraznejší skok nastal medzi rokmi 2024 a 2025, keď priemerné poistné stúplo približne o 25 eur, teda medziročne o 17,6 %. Počas pandemického obdobia rokov 2020 – 2022 boli pritom priemerné ceny novo uzatváraných PZP takmer rovnaké.
Záujem vodičov o zmluvy uzatvárané cez internet pritom rastie ešte rýchlejšie. Počet nových PZP kontraktov sa v porovnaní s rokom 2020 takmer zdvojnásobil, narástol až o 98 %.
Roky môžu spraviťaž 150 eur
„Vidíme kombináciu a taktiež synergiu niekoľkých trendov – zreálnenie produktu a približovanie ceny jeho skutočnej hodnote (čiže objektívny nárast cien) a zároveň vyššiu aktivitu vodičov pri uzatváraní nových zmlúv vďaka digitálnej dostupnosti, prehľadnosti a jednoduchosti. Ľudia stále veľmi senzitívne reagujú na cenu povinného poistenia a častejšie porovnávajú aktuálne ponuky. Je to bezprostredná, prirodzená a legitímna reakcia veľkej skupiny motoristov na razantný vývoj cien,“ priblížil Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.
Najvyššie ceny dlhodobo eviduje Bratislavský kraj. Priemerné PZP tu v už v roku 2020 dosiahlo výšku 136 eur a v roku 2025 už približne 197 eur ročne, čo je najviac spomedzi všetkých regiónov. Na opačnom konci rebríčka stoja Trenčiansky a Nitriansky kraj, kde sa priemerné poistné pohybuje približne na úrovni 150 až 152 eur, pričom v roku 2020 to bolo 109 eur v Trenčianskom a 114 eur v Nitrianskom regióne.
Najväčší skokový nárast v priemerných cenách PZP medzi rokmi 2020 a 2025 pritom dosiahol Košický kraj – ceny vzrástli v priemere až o 53 %. Naopak najmenší rozdiel ceny v uplynulých piatich rokoch zaznamenal Trenčín, cena vzrástla o 36 %. Rozdiel medzi najdrahším regiónom Bratislava a Trenčianskym krajom tak predstavuje 47 eur na zmluvu, teda približne 31 %.
Najpočetnejšou skupinou poistencov sú vodiči vo veku 30 až 49 rokov, ktorí tvoria 53 percent všetkých PZP zmlúv. Nasleduje kategória 50 až 64 rokov s podielom 21 percent. Najmenej zastúpení sú mladí vodiči s podielom 8 percent a osoby nad 65 rokov so 7 percentami.
Vek má pritom zásadný vplyv na cenu poistky. Kým vodiči vo veku 18 až 24 rokov platili vlani v priemere 287 eur, najmenej riziková kategória nad 65 rokov len 137 eur. Rozdiel medzi najdrahšou a najlacnejšou vekovou skupinou tak dosiahol 150 eur ročne, pričom ešte v roku 2022 bol rozdiel v priemere 63 eur. Od roku 2022 vzrástli ceny pre seniorov o 36 percent, no pre najmladších vodičov až o 75 percent. Výrazne, o 49 percent, rástli aj ceny pre vodičov vo veku 25 až 29 rokov.
