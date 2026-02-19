Ďalšia európska krajina sa pripravuje na najhoršie: Chce podmínovať hranicu, reaguje na hrozby z Ruska

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Je to vraj kľúčový projekt pre bezpečnosť územia a hranice.

Poľsko obnoví výrobu protipechotných mín po uplynutí výpovednej lehoty Ottawskej konvencie zakazujúcej ich produkciu a používanie. Vytvorí tiež podmienky na zamínovanie východnej hranice. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa štvrtkovej správy denníka Gazeta Prawna.

Poľsko podpísalo dohovor v roku 1997 a ratifikovalo ho v roku 2012. Počas jeho platnosti zlikvidovalo zásoby tejto munície. Ministerstvo obrany pre denník uviedlo, že po vystúpení z konvencie plánuje spustiť výrobu a má identifikovaných producentov aj dodávateľov. Mínové polia majú byť potom súčasťou projektu opevnení Východný štít na východnej a severnej hranici.

V procese finalizácie

„Sme v procese finalizácie tohto kľúčového projektu mín pre našu bezpečnosť, pre bezpečnosť nášho územia a hranice,“ komentoval odstúpenie od dohovoru na tlačovej konferencii vo štvrtok premiér Donald Tusk. Denník pripomenul, že ruské sily použili v roku 2023 pri budovaní tzv. Surovikinovej línie približne 1500 mín na jeden štvorcový kilometer. V poľských podmienkach by to podľa denníka predstavovalo 1,2 až 1,5 milióna mín.

„Nebude to tak, že okamžite zamínujeme východnú hranicu, ale v rámci operačných plánov dosiahneme schopnosti, aby sme v krátkom čase dokázali zabezpečiť toto územie,“ uviedol pre denník podpredseda obranného výboru Sejmu Andrzej Szewiňski. Podľa premiéra má byť krajina schopná zamínovať hranicu do 48 hodín.

Po pokrytí domácich potrieb by sa Poľsko mohlo stať aj exportérom, záujem už vyjadril lotyšský minister obrany Andris Spruds. Vláda Donalda Tuska od Ottawskej konvencie odstúpila na jar minulého roku. „Využijeme každú dostupnú možnosť, ako zvýšiť svoju obranyschopnosť,“ povedal Tusk v tejto súvislosti v marci. Od dohody odstúpili aj pobaltské štáty a Fínsko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku sa predávali kontaminované potraviny: Ak majú vaše deti tieto príznaky, vyhľadajte pomoc

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac