Vodiči na cestách, pozor: Polícia upozorňuje na obmedzenie, dôvodom je dopravná nehoda. Žiada o rešpektovanie pokynov

Polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na ceste II/517 medzi obcami Malé Lednice a Domaniža v okrese Považská Bystrica. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie pokynov.
Odporúčané články
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku