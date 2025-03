Vodiči, ak pôjdete cez Bratislavu, pripravte si pevné nervy: Na viacerých miestach sa tvoria kolóny

V Bratislave a okolí sa v utorok ráno komplikuje doprava. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna STVR. Sedem až desať minút si postoja vodiči na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 od Senca. Taktiež desaťminútové zdržanie je na vjazde do Bratislavy po diaľnici R7.

Kolóna je aj v bratislavskej Petržalke na Dolnozemskej ulici v smere do centra. Dopravný servis tam hlási zdržanie osem až desať minút. Zdržanie je aj na diaľnici D2 v Mlynskej doline v smere na Most Lanfranconi. Národná diaľničná spoločnosť podľa potreby reguluje rýchlosť v tuneli Sitina v smere do Mlynskej doliny. Vodičom odporúča sledovať svetelné dopravné značky.

Dopravný servis Stella centrum hlási na diaľnici D2 v úsekoch Lozorno – Stupava – Lamač a Stupava – Záhorská Bystrica – Lamač zdržanie do desiatich minút.