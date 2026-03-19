Vodiča by ste hľadali márne: Autonómne vozidlá mieria na Slovensko, jazdiť začnú v týchto mestách

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Revolúcia v doprave prichádza aj na Slovensko.

Slovenská technologická spoločnosť DiusAi podpísala strategické partnerstvo s čínskou spoločnosťou WeRide, globálnym lídrom v oblasti technológií autonómneho riadenia. Vďaka tejto spolupráci sa prostredníctvom iniciatívy Elevate Slovakia začnú na Slovensku testovať autonómne vozidlá.

Informovala o tom Miriam Dinková, PR manažérka DiusAi. Spolupráca podľa nej otvára cestu k testovaniu a postupnému nasadzovaniu autonómnych vozidiel na Slovensku. Hlavnou ambíciou je posilniť konkurencieschopnosť Slovenska, podporiť rozvoj jeho inovačného ekosystému a vytvoriť nové príležitosti vo výskume, v technológiách a inteligentnej mobilite.

Testovanie začne v Bratislave, rozšíri sa do regiónov

Projekt sa realizuje v rámci iniciatívy Elevate Slovakia, ktorá spája verejný sektor, akademickú obec a súkromné firmy s cieľom vytvoriť bezpečné a regulačne udržateľné prostredie pre autonómnu dopravu. Prvé autonómne vozidlá by mali na Slovensko doraziť na jar tohto roka, pričom pilotné testovania sú naplánované na prvú polovicu roka 2026. Realizovať sa budú v kontrolovanom prostredí a v súlade s európskou legislatívou.

Pilotná fáza projektu sa začne v Bratislave, neskôr sa rozšíri do Košíc a Vysokých Tatier. Dlhodobým cieľom je umožniť komerčnú prevádzku plne autonómnych vozidiel bez vodiča po splnení všetkých legislatívnych a bezpečnostných podmienok. Spoločnosť WeRide nasadí na Slovensku svoje portfólio autonómnych vozidiel vrátane autonómnych taxíkov, autobusov, dodávok a čistiacich vozidiel, ktoré majú potenciál podporiť verejnú dopravu, balíkovú logistiku a mestské komunálne služby.

Minister hovorí o kontrolovanom procese

Na projekte sa budú podieľať aj Ministerstvo dopravy SR, hlavné mesto Bratislava, Slovenská akadémia vied a Slovenská pošta. Ministerstvo dopravy zabezpečí odborný dohľad nad testovaním tak, aby prebiehalo bezpečne, transparentne a v súlade so slovenskými a s európskymi pravidlami.

„Podpis zmluvy vnímam ako začiatok procesu, ktorý umožní Slovensku zodpovedne a kontrolovane testovať autonómne technológie v doprave. Umožní nám to overovať technológie transparentne, s účasťou štátu a s dôrazom na verejný záujem,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Foto: SITA/AP

Podľa generálneho riaditeľa DiusAi Patrika Tkáča autonómne technológie predstavujú zásadnú systémovú zmenu v doprave a vo fungovaní miest. „Spolupráca so spoločnosťou WeRide je pre nás prvým krokom k tomu, aby Slovensko tieto technológie nielen preberalo zo zahraničia, ale ich dokázalo aktívne testovať, odborne vyhodnocovať a postupne integrovať do vlastného prostredia. Uvedomujeme si, že cesta k autonómnej doprave si vyžaduje čas, rozsiahle testovanie, otvorenú odbornú diskusiu a postupné úpravy legislatívneho rámca. Práve preto považujeme iniciatívu Elevate Slovakia za kľúčovú,“ povedal Tkáč.

Testovať sa budú aj autobusy a komunálne vozidlá

Okrem taxíkov budú v hlavnom meste testované aj autonómne autobusy, logistické a komunálne vozidlá, ktoré majú potenciál podporiť verejnú dopravu, balíkovú logistiku a mestské služby.

Financovanie počiatočných pilotných projektov zabezpečí spoločnosť DiusAi. Zároveň bude pôsobiť ako technologický a implementačný partner, zodpovedný za systémovú integráciu a lokálnu prevádzkovú podporu. Čínska spoločnosť WeRide vstupuje na slovenský trh ako na štvrtý európsky trh po Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

