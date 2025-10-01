Vo viacerých slovenských okresoch hrozí sneženie. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa

V okresoch Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín hrozí vo štvrtok (2. 10.) od polnoci do 7.00 h sneženie. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa.
Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.
Sneženie sa očakáva od nadmorskej výšky približne 800 metrov, pričom môže napadnúť okolo jedného centimetra nového snehu. To podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb. „Predpokladaná výška nového snehu nie je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal ústav.
