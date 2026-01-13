Vo veku 55 rokov zomrela známa slovenská spisovateľka a novinárka. Napísala desiatky obľúbených kníh

Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková. Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC), zosnulej spisovateľke vzdala hold na sociálnej sieti i Alena Heribanová, o ktorej Benková napísala monografiu.
Knižne debutovala v roku 1997
SLC pripomína, že Jana Benková bola novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997, na konte má desiatky titulov, viacero vyšlo i v češtine.
Na sociálnej sieti si na ňu zaspomínala aj moderátorka Alena Heribanová. „Vážila som si Tvoje nesmierne spisovateľské úsilie, tvorivosť, lásku k ľuďom, Tvoj talent vytvárať príbehy, písať romány…“ napísala.
