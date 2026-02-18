Vlhová sa dnes opäť postavila na štart a potešila fanúšikov: Slalom tentokrát úspešne dokončila

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes štartovala v 1. kole slalomu na ZOH 2026 s číslom 23. Obhajkyňa zlata zo ZOH 2022 v Pekingu sa dostala na trať v Cortine d’Ampezzo až po všetkých favoritkách, keďže takmer dva roky pauzovala pre zranenie kolena.
Vlhová predviedla konzistentný výkon, na svahu nespravila žiadnu výraznejšiu chybu, no dlhá pauza od súťaženia zrejme urobila svoje. Od začiatku výrazne strácala a do cieľa prišla s časom 49,99 sekundy. Na prvé miesto jej chýbalo 2,86 sekundy. Popoludní čaká našu lyžiarku druhé kolo.
Prvá Shiffrinová
V čase štartu Vlhovej bola na prvom mieste favoritka Michaela Shiffrinová, ktorá ukázala bezchybný výkon a pevne sa usadila na prvom mieste. Vlhovej krajanka Katarína Šrobová má štartové číslo 69.
S jednotkou štartovala Lara Colturiová z Albánska, s dvojkou Američanka Paula Moltzanová a s trojkou Švajčiarka Camille Rastová, ktorá v tejto sezóne ako jediná zdolala Shiffrinovú v slalome Svetového pohára. Podarilo sa jej to v slovinskej Kranjskej Gore.
Správu aktualizujeme.
