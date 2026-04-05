Vlak v Rakúsku zrazil dvoch mladých Slovákov. Jeden bojuje o život, druhý opísal, čo sa stalo

Od našich rakúskych susedov prichádzajú hrozivé správy. Vlak tam zrazil dvoch mladých Slovákov. Jeden z nich bojuje o život, druhý je pri vedomí.
O incidente informuje Denník N s odvolaním na čtk. Došlo k nemu dnes ráno v rakúskom Schladmingu, uvádza.
Mali sa vracať do hotela
Jeden z dvojice je v ohrození života a druhý skončil so zlomenou rukou. Ten uviedol, že im nefungovali telefóny, oblasť nepoznali, a preto išli po koľajniciach. Lokomotíva do nich mala vraziť zozadu počas cesty do hotela.
