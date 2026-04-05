V blízkosti plynovodu vedúceho do Maďarska našli dva batohy s výbušninami. Oznámil srbský prezident

Srbský prezident Aleksandar Vučić uviedol, že armáda a polícia našli v nedeľu dva batohy s výbušninami v blízkosti plynovodu vedúceho do Maďarska. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Batohy s výbušninami a rozbuškami sa našli v Kanjiži na severe Srbska „niekoľko stoviek metrov od plynovodu“, povedal Vučić. Kanjiža vo Vojvodine leží na brehu rieky Tisa, asi 10 kilometrov od hraníc s Maďarskom. Cez jej územie vedie plynovod Balkan Stream ako predĺženie plynovodu TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn do Srbska a Maďarska.
Vučić uviedol, že informoval maďarského premiéra Viktora Orbána „o prvých výsledkoch vyšetrovania našich vojenských a policajných orgánov týkajúcich sa ohrozenia kritickej plynovej infraštruktúry“.
O možných motívoch nálezu neboli poskytnuté žiadne podrobnosti
Vučić povedal, že existujú „určité stopy“, o ktorých nemôže okamžite hovoriť. „Naše spravodajské služby odviedli dobrú prácu,“ vyhlásil.
Vučić povedal, že výbušniny mohli „ohroziť mnoho životov“ a spôsobiť značné škody na plynovode. V Maďarsku vrcholí predvolebná kampaň pred parlamentnými voľbami 12. apríla.
