V blízkosti plynovodu vedúceho do Maďarska našli dva batohy s výbušninami. Oznámil srbský prezident

Srbsko je kandidátskou krajinou do EÚ a stále je silne závislé od ruského plynu. Dováža približne šesť miliónov kubických metrov denne za približne polovicu trhovej ceny.

Srbský prezident Aleksandar Vučić uviedol, že armáda a polícia našli v nedeľu dva batohy s výbušninami v blízkosti plynovodu vedúceho do Maďarska. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Batohy s výbušninami a rozbuškami sa našli v Kanjiži na severe Srbska „niekoľko stoviek metrov od plynovodu“, povedal Vučić. Kanjiža vo Vojvodine leží na brehu rieky Tisa, asi 10 kilometrov od hraníc s Maďarskom. Cez jej územie vedie plynovod Balkan Stream ako predĺženie plynovodu TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn do Srbska a Maďarska.

Vučić uviedol, že informoval maďarského premiéra Viktora Orbána „o prvých výsledkoch vyšetrovania našich vojenských a policajných orgánov týkajúcich sa ohrozenia kritickej plynovej infraštruktúry“.

Vučić povedal, že existujú „určité stopy“, o ktorých nemôže okamžite hovoriť. „Naše spravodajské služby odviedli dobrú prácu,“ vyhlásil.

Vučić povedal, že výbušniny mohli „ohroziť mnoho životov“ a spôsobiť značné škody na plynovode. V Maďarsku vrcholí predvolebná kampaň pred parlamentnými voľbami 12. apríla.

