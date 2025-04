Vláda o vás bude vedieť všetko: Slovenské domácnosti možno čaká lustrácia, takto sa jej ale vyhnete

Slovenské domácnosti už onedlho možno prejdú detailnou lustráciou zo strany štátnych orgánov. Tá je vraj potrebná pre nastavenie systému adresnej energopomoci. Poslanci Národnej rady SR na rýchlo už schválili zákon o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Potrebu zákona obhajuje jeho tvorca, Ministerstvo hospodárstva SR. Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona bola podľa ministerstva hospodárstva potreba vytvorenia legislatívneho rámca pre zber a analýzu sociálno-ekonomických údajov. Teda o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ktoré tvoria príjmovú stránku domácností a ďalších informácií, ako sú najmä o veľkosti a charaktere spotreby energií a vody, ktoré tvoria výdavkovú stránku domácností.

„Cieľom zberu a analýzy údajov je vytvorenie a napĺňanie logicky štruktúrovanej databázy prevádzkovanej ministerstvom, ktorá sa v ďalšom období transformuje na komplexný informačný systém na vyhodnocovanie ohrozenia jednotlivých domácností energetickou chudobou a miery ich ohrozenia pri vytvorení registra odberných miest so všetkými relevantnými údajmi potrebnými na inštitucionalizovanie systému adresnej energopomoci,“ obhajuje potrebu zákona ministerstvo hospodárstva.

Môžete odmietnuť

Na základe schváleného zákona bude môcť ministerstvo existujúce údaje od jednotlivých poskytovateľov zbierať a ďalej s nimi pracovať spôsobom, ktorý vytvorí základ pre vyhodnocovanie miery ohrozenia jednotlivých domácností v SR energetickou chudobou a identifikovanie tých domácností, ktoré budú prijímateľmi adresnej energopomoci.

Nie všetky domácnosti však musia lustráciou prejsť. Progresívnemu Slovensku sa podarilo v parlamente presadiť pozmeňujúci návrh, ktorý má ochrániť osobné údaje ľudí, ktorí nechcú byť súčasťou zberu údajov pre potreby adresnej energetickej pomoci vlády. „Podľa nášho pozmeňujúceho návrhu, ktorý parlament schválil, bude mať ktorýkoľvek občan možnosť vyradiť sa zo zberu a analýzy dát o ich príjme a majetku pre potreby adresnosti energetickej pomoci,“ povedal podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.

Najsilnejšia opozičná strana, ktorá so zavedením adresnej energopomoci súhlasí, upozorňuje, že zákon o zbere údajov pre potreby adresnej energopomoci umožňuje ministerstvu hospodárstva zbierať obrovské množstvo údajov o príjmoch, dávkach a majetku všetkých ľudí na Slovensku.

„Vďaka nášmu pozmeňujúcemu návrhu sa ktokoľvek bude môcť rozhodnúť, že svoje údaje ministerstvu hospodárstva neposkytne, ak to ministerstvu oznámi do konca apríla. Neznamená to však, že sa tým vzdáva nároku na energopomoc. Chápeme, že najmä po stále nedoriešenom napadnutí katastra niektorí ľudia nedôverujú tomu, že štát vie ochrániť ich údaje. Je podľa nás správne, aby ľudia dostali možnosť odmietnuť takýto široký zber údajov o nich,” poznamenal poslanec za Progresívne Slovensko Ján Hargaš.

Fico nápad obhajuje

Nakoniec adresná energopomoc ani nemusí byť realitou. Premiér Robert Fico povedal, že vláda môže pri pomoci s drahými energiami znova siahnuť po takzvaných helikoptérových peniazoch. „Prvýkrát pracujeme na koncepte adresnosti, kde by časť domácnosti s vysokými príjmami a vysokými spotrebami, keďže si vykurujú bazény alebo skleníky, boli vyčlenené z nejakej pomoci. Do pomoci by tak spadlo možno 70, 80 % domácnosti. Ale nedovolíme, aby ľudia, ktorí majú priemerné alebo podpriemerné príjmy boli ohrozené vyššími cenami energií,“ dodal Fico.ä

Podľa neho, je však mimoriadne náročné stanoviť, kto je na Slovensku nadštandardne zarábajúci. „Je človek, ktorý zarába nad 1 600 eur v hrubom už nadštandardne zarábajúci, na ktorého sa už nemá vzťahovať nejaká pomoc? Aká to je suma? Niekto pre 5 eur spadne do pomoci, niekto nie. Pracujeme na tom, ale ešte sme ďaleko od toho, aby sme povedali ako to bude vyzerať,“ povedal Fico, ktorého udivovala kritika parlamentnej opozície, ktorá volá po adresnosti energopomoci, ale už sa jej nepáči zákon o zebre údajov o domácnostiach.

„To nejde tak, že kus ma pusti, kus ma pomiluj, či ako sa to hovorí na východe Slovenska,“ dodal Fico. „My tie údaje potrebujeme,“ dodala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Predseda vlády slovenským domácnostiam každopádne sľubuje, že ani v budúcom roku sa im výrazne nezvýšia ceny plynu.

„Nikdy sme nenechali občanov Slovenskej republiky v štichu pokiaľ ide o ceny energií. Nechceme občanov vystaviť šoku. Takže vážení občania Slovenskej republiky ako obyčajne média plašia, ale realita bude iná,“ povedal Fico.