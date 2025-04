Vodiči majú dôvod na oslavu: Ropa padá, ceny na pumpách tiež. Analytik priblížil, dokedy tankovanie nebude bolieť

Ceny pohonných látok by sa v najbližších týždňoch nemali zvyšovať. Dôvodom sú ceny ropy, ktoré zareagovali prepadom na americké clá, ale aj na rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov na čele s Ruskom (OPEC+) zvýšiť ťažbu ropy.

Naďalej môžeme počítať s lacnejšími cenami na čerpacích staniciach, uviedol v piatok analytik spoločnosti XTB Marek Nemky. „Zatiaľ zdražovanie pohonných látok neprichádza do úvahy,“ uviedol Nemky. Ceny ropy na medzinárodných trhoch sú v súčasnosti výrazne rozkolísané.

Výrazný prepad cien ropy

V minulom týždni dokázali pridať 2,04 % a dostať sa blízko úrovne 74 dolárov (66,7 eura) za barel (159 litrov), no tento nárast dlho nevydržal a v tomto týždni ceny ropy zažili výrazný prepad, keď sa vrátili na úroveň 70 dolárov za barel, teda o 4,7 % nižšie.

Pokles prišiel po oznámení obchodnej politiky USA, keď sa prezident Donald Trump rozhodol zaviesť clá na všetky krajiny na úrovni 10 %. Pre krajiny, ktoré majú so Spojenými štátmi výraznejší deficit, špeciálne zvýšil clá v takom pomere, aký veľký je deficit k celkovým importom. Tieto clá budú výrazne ovplyvňovať budúci globálny hospodársky rast, a teda aj dopyt po rope a ropných produktoch.

OPEC+ zvyšuje produkciu

OPEC+ sa takisto rozhodol pokračovať so zvyšovaním produkcie, čo opätovne umocnilo súčasný pokles cien, keďže očakával, že v sezóne to bude trh schopný akceptovať. Je však podľa analytika otázne, či po výraznejšom výpredaji cien sa nerozhodnú nakoniec toto rozhodnutie zmeniť. Rovnako by mohol svoju obchodnú politiku zmeniť aj prezident Trump.

Po prudkom páde počas predchádzajúceho obchodovania pokračovali ceny ropy v poklese aj v piatok, pričom cena Brentu sa priblížila hranici 69 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnilo oznámenie nových ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyhlásenie niektorých členov ropného zoskupenia OPEC+, že v máji zvýšia ťažbu ropy výraznejšie, než sa čakalo. Vývoj v závere tohto týždňa tak spôsobil, že ceny ropy smerujú k najhoršiemu týždňu za posledné mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Brent aj WTI smerujú k najhoršiemu týždňu

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.11 h SELČ 69,39 USD (62,53 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 75 centov (1,07 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 66,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 76 centov alebo 1,14 %.

Ceny ropy tak pravdepodobne zaznamenajú najhorší týždeň za posledné mesiace. Cena Brentu smeruje k najvýraznejšiemu týždennému poklesu od týždňa končiaceho sa 14. októbra a cena WTI od týždňa končiaceho sa 21. januára.

Náladu na trhoch ovplyvnilo rozhodnutie Donalda Trumpa zaviesť voči obchodným partnerom recipročné clá. K tomu sa však pridalo aj rozhodnutie ôsmich štátov OPEC+, že v máji zvýšia produkciu až o 411.000 barelov denne. Trhy však počítali so zvýšením iba o 135.000 barelov/deň.