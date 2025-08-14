Virálne video „košického kaskadéra“: Po ceste sa rútilo auto a na jeho streche bol muž

Foto: Facebook/Ilovekošice

Zuzana Janíková
Ide o úsek, kde je maximálna povolená rýchlosť 90 km/h.

Sociálnymi sieťami sa šíri videozáznam zachytávajúci extrémne nebezpečnú situáciu na košickej ceste. Na streche tmavého kombi vozidla sa viezol muž oblečený v červenom tričku a krátkych nohaviciach.

Držal sa prednej časti auta a počas jazdy sa na streche nebezpečne kýval. Incident sa mal odohrať pravdepodobne v smere od mosta VSS k obchodnému centru Optima, píše o tom Korzár.

Video, ktoré bolo pravdepodobne zaznamenané autokamerou z vozidla idúceho v ľavom jazdnom pruhu, je datované na 12. augusta o 15:40.

Prípadu sa venuje polícia

Na prípade už pracuje polícia.

Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, podrobnosti k prípadu budú známe v priebehu najbližšieho dopoludnia.Video bolo na sociálnych sieťach zverejnené s ironickým komentárom „Semir Gerkhan?“, čo odkazuje na známu postavu z nemeckého akčného seriálu Kobra 11. V ňom hlavní hrdinovia – príslušníci diaľničnej polície – pravidelne čelia dramatickým naháňačkám a nebezpečným situáciám.

