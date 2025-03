Vieme, v ktorom kraji vodiči holdujú alkoholu najviac: Ak si za volant sadnete pod vplyvom, skončiť môžete za mrežami

Alkohol za volantom vedie každoročne k mnohým nehodám. Na Slovensku je regulácia alkoholu v krvi veľmi prísna a nulová tolerancia platí pre všetkých vodičov.

Hoci vo väčšine krajín Európy je povolený určitý limit, na Slovensku striktne platí nulová tolerancia pre všetkých vodičov bez ohľadu na to, či ide o profesionálneho vodiča, alebo o vodiča s niekoľkoročnou praxou.

Porušenie tohto pravidla môže mať vážne následky. Podľa Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je prísne zakázané, aby vodič motorového vozidla počas jazdy požil alkohol alebo akúkoľvek inú návykovú látku. Najviac ľudí riešených za alkohol za volantom bolo v roku 2024 evidovaných v Žilinskom kraji, informovalo interez ministerstvo vnútra. Alkohol za volantom stále patrí aj medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd na Slovensku.

Tresty závisia od hladiny alkoholu

Napriek tomu sa stále nájdu vodiči, ktorí to „skúšajú“ a vedú motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Tresty závisia od jeho hladiny v krvi, preto môže ísť buď o priestupok, alebo o závažnejší trestný čin.

Ak výsledky dychovej skúšky ukážu hladinu alkoholu do 1 promile, páchateľ sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Pokutovaný môže byť sumou medzi 150 až 1 300 eur a hrozí mu zákaz vedenia vozidla na obdobie od 1 do 5 rokov.

Ak hladina alkoholu presiahne 1 promile, ide už o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento čin môžu byť tresty veľmi prísne – okrem pokuty hrozí aj trest odňatia slobody na 12 mesiacov. Okrem toho je tiež možné, že vodičovi bude uložený zákaz vedenia motorového vozidla na dlhšie obdobie, ktoré určí súd v závislosti od závažnosti prípadu.

V právnom rámci existuje aj pojem – „stav ťažkej opitosti“, ktorý označuje hladinu alkoholu nad 2 promile. Tento stav je považovaný za veľmi nebezpečný a tresty sú v takýchto prípadoch najprísnejšie, vrátane dlhšieho trestu odňatia slobody a vysokých pokút.

Pokuta za odmietnutie skúšky

Vodič si musí dať pozor aj na odmietnutie vykonania skúšky na prítomnosť alkoholu v krvi, „hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie“. Ako píše rezort vnútra, v tomto prípade je „pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov“.

Alkohol za volantom výrazne ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa a reagovať v kritických situáciách. Znižuje reakčný čas a spôsobuje, že vodič podcení nebezpečenstvo alebo situácie, ktoré by mal vyhodnotiť ako kritické. To môže viesť k vážnym alebo dokonca k smrteľným nehodám.

Preto je nesmierne dôležité, aby vodiči rešpektovali nulovú toleranciu alkoholu za volantom a plne si uvedomovali zodpovednosť, ktorú nesú nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky.